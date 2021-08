Tóquio2020: Maria Martins ganha diploma olímpico com 7.º lugar no omnium de ciclismo de pista

Maria Martins ganhou esta madrugada um diplo olímpico, com o 7.º lugar na classificação na prova de omnium do ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, encerrando a participação portuguesa com o 11.º diploma, além das quatro medalhas conquistadas.

A estreia lusa no ciclismo de pista teve na jovem de 22 anos a representante, com um sexto lugar na corrida de scratch, o oitavo no tempo e o quinto posto na eliminação, chegando depois ao total de 95 pontos na corrida final, de pontos.

Para este último dia dos Jogos Olímpicos estava guardado o derradeiro diploma, conquistado pela cuclista de Santarém Maria Martins, na prova de Omnium, em Ciclismo de pista.

A ciclista da Equipa de Portugal somou um total de 95 pontos, no conjunto das corridas que compõem o Omnium – scratch, tempo, eliminação e pontos.

Na corrida de Scratch – 30 voltas à pista, num total de 7,5 km -, marcada por muitas quedas, Maria Martins conseguiu acabar sem danos, no 6.º lugar, somando 30 pontos.

Seguiu-se a corrida de Tempo – mais 30 voltas, com 26 sprints pontuáveis a um ponto cada -, e a ciclista da Equipa Portugal termino no 8.º lugar. Baixou para o 7.º lugar da geral, após duas provas.

A corrida de Eliminação rendeu a Maria Martins um 5.º lugar e mais 32 pontos, o que lhe permitiu retomar o 6.º lugar da classificação geral.

A finalizar, a corrida por Pontos, com 80 voltas (o equivalente a 20 km) e oito sprints pontuáveis. Aqui a ciclista da Equipa Portugal somou três pontos no primeiro sprint. No quinto foram mais dois. E no sétimo outros dois.

A medalha de ouro foi para a norte-americana Jennifer Valente, com 124 pontos; a prata foi de Yumi Kajihara (110 pontos) e o bronze de Kirsten Wild, dos Países Baixos, com 108 pontos.

Foto: Facebook Maria Martins

Maria Martins comentou a sua estreia olímpica com grande emoção: “Esta iria ser sempre uma prova muito aberta, muito disputada, e a prova disso é que as diferenças são de dois pontos, um ponto. Isto são os Jogos Olímpicos e toda a gente está no seu melhor. Estar aqui para mim e ser uma das melhores é um orgulho, do fundo do coração. Sou olímpica, para mim sempre foi um sonho. Sinto-me tão bem. Este é um resultado muito positivo.”

Acompanhar o trajeto da Equipa Portugal em Tóquio 2020 motivou Maria Martins para a sua competição. “Os outros atletas deram-me muita força. A vantagem de ser a última é que fui vendo os outros e a pouco e pouco fui-me inspirando, fui ganhando garra e força interior. Fazer o fecho desta forma é inacreditável.”

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...