BE felicita Maria Martins pelo diploma olímpico e propõe recuperação da pista de atletismo da Agrária e novo espaço de desporto e lazer

O Bloco de Esquerda de Santarém saúda, em comunicado, a atleta Maria Martins pela sua participação nos Jogos Olímpicos. “Desejamos que o seu entusiasmo contagie as novas gerações para a prática desportiva”, afirma o Bloco de Esquerda neste comunicado em que propõe a recuperação da pista de atletismo que se encontra abandonada na Escola Superior Agrária de Santarém. “O concelho tem várias equipas que praticam atletismo pelo que esta pista seria de grande utilidade”, salienta o candidato Vítor Franco. O Bloco considera necessário que a autarquia protocole com a ESAS o melhoramento deste espaço, colocação de uma pista de tartan, relvado sintético no campo adjacente à pista…

Miguel Mendes, candidato à freguesia da cidade, e Paulo Chora, candidato na lista à Câmara Municipal, colocam também no debate público a criação de um parque de desporto e lazer de acesso público e livre no vale junto aos pavilhões desportivos do Choupal, na cidade. “Este parque, com espaço de merendas e convívio familiar, aproveitará a frescura do vale e terá estruturas de desporto priorizando modalidades que ainda não têm estruturas no concelho”, propõe o BE, defendendo que “o parque terá um importante papel de dinamização da vida comunitária, podendo ter bons acessos de S. Domingos e EN3 com uma requalificada “Estrada da Carreira de Tiro”.

Miguel Mendes e Paulo Chora colocam também a necessidade do apoio à preservação e sinalização dos trilhos de caminhada e BTT das encostas da cidade. “Santarém tem uma diversidade paisagística muito interessante com trilhos e caminhos que circundam todo o planalto de mais de 15 kms”, salienta o BE. “As barreiras têm um papel de proteção geológica do planalto, potencialidade educativa, ambiental, económica, cultural e desportiva… As encostas poderão ter equipamentos informativos de enquadramento científico, geológico e biológico, transformando este espaço, agora ao abandono, num laboratório natural vivo disponível à população!“, propõe o Bloco.

“O desporto e o meio ambiente são vitais para tornar as localidades mais vivas, trazendo populações ao usufruto do espaço público. O uso do espaço publico aberto às famílias levará à necessidade de se ultrapassarem barreiras arquitetónicas, facilitar a vivência dos idosos, das pessoas com mobilidade reduzida e das crianças em segurança”, conclui o comunicado do BE.

