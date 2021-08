O caso da possível demência de Ricardo Espírito Santo Salgado não é único quer nos contornos, quer na intenção, quer ainda no êxito da colocação no Limbo do multimilionário, é evidente o intento dos seus advogados em o salvarem de uma possível condenação. De resto a propagandeada etapa de repouso na cosmopolita e custosa ilha de águas tranquilas e de cor esmeralda, a Sardenha cantada e exaltada ao longo dos séculos por ser benfazeja para os melancólicos, misantropos e a caminho da senilidade (leiam-se os clássicos) está de acordo com estatuto do antigo Dono Disto Tudo, que apesar dos «erros meus, má fortuna» ele e a família ainda possuem cabedais (dinheiro) capazes de sustentarem um trem de vida de elevado custo debaixo de todos os aspectos.

Em devido tempo opinei relativamente ao colapso do seu mais que centenário Império financeiro, colapso esse que não pode ser imputado só a DDT, de qualquer forma é o principal actor da ópera bufa numa encenação cujo custo atinge centenas de milhões de euros, lesou as economias de centenas de aforradores, provocou e vai provocar sério rombo nos cofres do Estado. Poder-se-ia ter evitado? Acredito que sim, só que neste nosso País pratica-se o desleixo, a fosfórica confiança do: nós por cá todos somos amigos e confiantes, quem suporta os prejuízos do BPN, do BANIF, da Caixa Económica dos Açores e, por aí fora, também pagará as custas da derrocada do Banco da Kiki dos pobrezinhos, de todas as Kikis, dos seus maridos, irmãos e demais parentela.

O débil Dr. Ricardo Salgado passará a viver na nação helvética, dos sanatórios (leia-se a Montanha Mágica) de luxo, rodeado de enfermeiras a cheirarem a alfazema, alecrim e cânfora, nas alturas devidas gozará merecidas férias na ilha do senhor de Lampedusa, nos Alpes e Apeninos por que tem de espairecer. Como o invejo no tocante a mordomias!

Armando Fernandes

