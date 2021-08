Serviço Municipal de Proteção Civil do Entroncamento comemorou 29 anos

A 31 de julho de 1992, após reunião efetuada na Câmara Municipal do Entroncamento com o presidente José Pereira da Cunha e o comandante dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, Artur Morga, é formado o Serviço Municipal Proteção Civil do Entroncamento, inicialmente a funcionar em instalações provisórias num gabinete no quartel dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento.

Foi adquirido algum mobiliário e equipamento para esse gabinete, tendo ainda a colaboração da Delegação Distrital da Proteção Civil de Santarém com um equipamento rádio de comunicações da Proteção Civil.

À data existiam no distrito Santarém somente dois Serviços Proteção Civil Municipais, pelo que o Entroncamento foi o terceiro serviço municipal a ser formado.

Os anos passaram, vários cenários de acidentes, inundações, incêndios, etc. se sucederam e as necessidades de aumentar e dinamizar estes serviços se impuseram, pelo que a 25 de julho de 1998 é inaugurado o Gabinete Municipal de Proteção Civil em instalações próprias atualmente a funcionar na Rua Afonso Albuquerque com a presença do Governador Civil Carlos Cunha, do Delegado Distrital de Proteção Civil Raul Violante, do Presidente da Câmara Municipal Entroncamento José Pereira Cunha, de vereadores, do Presidente e de elementos da Assembleia Municipal, dos comandantes da PSP, GNR e EPSM-BSM e dos comandantes dos corpos Bombeiros da Barquinha, Golegã, Torres Novas e Abrantes. A comunicação social esteve presente através da Rádio Voz Entroncamento, do Noticias do Entroncamento e do Mirante.

Passados 29 anos de existência este Serviço Municipal Proteção Civil continua ativo e a funcionar na sua plenitude, no apoio a situações de emergência e composto por oito elementos, que apesar de funcionários do município o fazem de forma voluntária.

