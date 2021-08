Tiro Com Arco – Ateneu Cartaxense qualifica 3 arqueiros para a final four do Campeonato Nacional de Campo

Os arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense tiveram excelentes participações na 9.ª prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, organizada pelo Clube de Tiro com Arco do Porto e que teve lugar em Guimarães.

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense participou na 9ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, tendo mais uma prestação muito positiva, conquistando três medalhas de ouro e uma medalha de prata. Elisabete Janeiro alcançou dois novos recordes nacionais individuais em Barebow e a dupla Elisabete Janeiro & Angelo Lobo tem novo recorde nacional de Equipas Mistas em Barebow.

A primeira medalha de Ouro foi conquistada no escalão individual de Barebow Séniores Senhoras, pela arqueira Elisabete Janeiro, que bateu dois novos recordes nacionais (36 Flechas e 72 Flechas). A segunda medalha de Ouro foi conquistada pelo nosso arqueiro Angelo Lobo no escalão individual de Barebow Séniores Homens. Esta dupla venceu também em Equipas Mistas Barebow, batendo novamente o Recorde Nacional, melhorando a marca da qual já eram detentores. A medalha de Prata foi conquistada pelo nosso arqueiro Manuel Lobo no escalão individual de Cadetes Homens em arco recurvo olímpico.



Resultados OPEN de Qualificação

Recurvo – Cadetes Homens

1° Lugar – Manuel Lobo 🥇

Barebow – Séniores Senhoras

1° Lugar – Elisabete Janeiro 🥇

Barebow – Séniores Homens

1° Lugar – Angelo Lobo 🥇

CLASSIFICAÇÃO FINAL – FINAL ROUND (Eliminatórias)

Recurvo – Cadetes Homens

2° Lugar – Manuel Lobo 🥈

Barebow – Séniores Senhoras

1° Lugar – Elisabete Janeiro 🥇

Barebow – Séniores Homens

1° Lugar – Angelo Lobo 🥇

Barebow – Equipas Mistas Séniores

1° Lugar – Elisabete Janeiro/Angelo Lobo 🥇



Com estes resultados os seguintes arqueiros da Academia AAC qualificaram-se para a final four do Campeonato Nacional de Campo da FPTA, e irão disputar os títulos de Campeões Nacionais no dia 05 de setembro, em Guimarães:

– Manuel Lobo – Recurvo – Cadetes Homens – Elisabete Janeiro – Barebow – Séniores Senhoras – Angelo Lobo – Barebow – Séniores Homens – Elisabete Janeiro & Angelo Lobo – Barebow – Equipas Mistas

