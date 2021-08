Grandes nomes da literatura de crime e mistério (25): Sax Rohmer, pseudónimo de Arthur Henry Sarsfield Ward (1883-1959)

Arthur Henry Sarsfield Ward

Arthur Henry Sarsfield Ward nasceu num tenebroso bairro suburbano de Birmingham, no meio de uma sinfonia de cinzentos, realçada pela época do nascimento: 15 de fevereiro de 1883, em pleno inverno, no meio de uma grave crise económica europeia.

E morreu, em igual bruma inquietante, em Londres, em 1959.

Filho de uma mãe alcoólica em último grau (Margaret Mary Furey) que se dizia descendente do célebre general irlandês Patrick Sarsfield e de um mais do que modesto empregado de escritório irlandês, só poderia aspirar a uma educação medíocre, que o conduzirá, não sem dificuldades, a um emprego de escriturário num banco da City, em Londres.

O seu encontro com a que foi a sua companheira de toda a vida, Elizabeth Knox, com quem se casa em 1909, faz explodir nele, brutalmente, um universo de ambições.

Apresentado por esta (é filha de um produtor de teatro em West End) ao mundo do “music-hall” e “cabarets” da época Eduardiana, à boémia intelectual da “Belle Époque” londrina, Arthur transfigura-se.

Quer ser célebre como autor literário, mudar o mundo, depois de por ele ter viajado de ponta a ponta, ser jornalista de renome.

Começa por ser publicitário e falha. Fabricante de perfumes (com sua mulher) e falha de novo.

Felizmente…

Em 1904, consegue publicar uma novela (no estilo de Ridder Haggard, o criador das aventuras para jovens) numa revista de Edimburgo (sob o pseudónimo de Sarsfield Ward), o Chamber’s Journal. Só em 1907 adoptará o de Sax Rohmer.

Chama-se ela “Leopard’s Couch” e é muito elogiada, levando-o a persistir, como negro de Harry Relph, escrevendo umas memórias fícticias de Little Tich (“A Book of Travels and Wanderings”), artista de burlesco, célebre como travesti. Escreve, em nome próprio, canções para o vaudeville e pequenos contos.

Colabora com George Robey, um escritor de revista, em “Pause!”, em 1910.

Ao mesmo tempo (é preciso comer, um número decente de vezes por dia, diria, cem anos depois, o brasileiro Lula da Silva…) tornou-se jornalista, experiência que, ainda por cima, se revela extremamente enriquecedora, pois faz, a esse título, diversas expedições noturnas às docas de Limehouse e de West India, ao bairro chinês de Londres, a Whitechapel e a Billingsgate.

Um dia mostram-lhe a silhueta mal entrevista do célebre oriental “Mister King”, feliz possuidor de uma face dita satânica, considerado o rei sem coroa do submundo da droga, dos assassinatos por contrato e da prostituição de Londres. Começa a delinear-se a inquietante figura do Dr. Fu-Manchu.

Até que, em 1911, publica uma novela de mistério “oriental” (The Kiss of Zayat) e o editor Arthur Greening, bem impressionado, recomenda vivamente o autor ao seu colega de prestígio, Newman Fowler, que faz surgir os dez primeiros capítulos da primeira grande obra de Ward (já Sax Rohmer) na revista Story-Teller.

E que, finalmente, surge em toda a sua plenitude, na Editora Methuen, em 1913, sob o título “The Mystery of Dr. Fu-Manchu” e obtém de imediato, um êxito clamoroso.

A sua técnica de composição, certamente influenciada pelo produtivismo Taylorista…: dinheiro fácil; muitos romances; estilo popular para quase analfabetos; pouquíssimo tempo para os produzir… é idêntica às de E. P. Oppenheim, Edgar Wallace ou Sidney Horler. Se em melhor ou pior, é difícil qualificar…

Toma diversas notas sobre a história que tem entre mãos (ambiente, enquadramento social ou geográfico), dita, “de um jato”, para um magnetofone (solene antepassado dos atuais gravadores), depois do que o confia a uma dactilógrafa profissional (que o grato Edgar Wallace torna heroínas de tantos dos seus policiais…) que lho entrega, numa redação com enormes espaços entre as linhas. Este é, depois, minuciosamente e com muito carinho, refeito, reemendado, por Sax Rohmer.

O constante recurso a malefícios orientais (Fu-Manchu, Sumuru, Si-Fan, Satsu Kuhna são os vilões obrigatórios, entre outros, dos seus livros), dá ao público inglês que o lê, o toque de exotismo, afaga a xenofobia anti-Kuomintang da classe média inglesa e responde à sede de aventura (por procuração) que a burguesia citadina dos anos dez e vinte necessita.

Uma constante da sua vida e obra: as viagens, o constante movimento pelo planeta, tanto do casal Rohmer, como dos seus heróis e encarnações do Mal, do Haiti ao Japão, do Paquistão à China, do Egito aos music-hall do Marrocos colonial, dos bas–fonds de Paris, de Londres ou de Manhattan…

Não faz mais que a maioria dos seus contemporâneos da dita “literatura de evasão” (ou alienação…) de P. C. Wren a John Flanders, de Dulac a David Hume.

Fá-lo, porém, com uma inovação raramente frágil, com um tudo nada, até, de criatividade e humor.

Aliás, em toda a sua obra perpassa um vento de aventura, de ação ingénua do herói, contra forças não meramente maléficas, mas também fantásticas, de combate a uma ciência esotérica que só os amarelos controlam e dominam, um mundo de encanto, entre a ficção científica e o policial, que pressagia o melhor do belga Jean Ray (as aventuras de Harry Dickson), do britânico William Hope Hodgson (Carnacki, The Ghost-Finder), do escocês-canadiano Algernoon Blackwood (John Silence).

Faltam a Ray, a Hodgson e a Blackwood, no entanto, o que sobeja a Rohmer: um supervilão (seja ele Fu Manchu, Sumuru ou Grey Face) que apagam e reduzem a uma folha de papel sem espessura, todos os bons.

Sir Denis Nayland Smith, Comandante Roscoe, Dr. Petrie, Gaston Max, Daniel “Red” Kelly, Paul Harley ou Bernard Hope são estereótipos mais do que banais da “gente decente que podemos convidar para jantar”….

Fu-Manchu (como antes dele Moriarty ou Dr. Nikola, como depois dele, Goldfinger ou Georgette Cuvelier, em certa medida) têm um encanto, uma capacidade de se humanizar, mesmo nos ódios e perversões, que os heróis, esmagadoramente anónimos, com um quotidiano de escriturários medíocres, não têm nem podem ter.

São meras abstrações que só Fleming (parcialmente) superará, muitos anos depois.

Aliás, se se pode considerar discutível se o “Ciclo Fu-Manchu” (e os seus derivados “Sumuru”, “Golden Scorpion” e “Imperador da América) é mais um livro de aventuras exóticas, ao gosto dos anos dez e vinte do que policial, as séries Gaston Max, Red Kerry e outras são-no, sem lugar a dúvidas e infinitamente mais ilegíveis…

Muitos destes aparecem em investigações, dentro de obras das “séries de aventuras exóticas”.

A taxonomia aqui, pouco adianta…

Aliás, Rohmer adapta-se como ninguém, logo no termo da I Guerra Mundial, à linguagem colorida do cinema, de que Hollywood se apodera em 1929.

Os “monstros sagrados” Warner Oland e Anna May Young (Paramount), Boris Karloff e Myrna Loy darão corpo aos maus e bons dos seus romances.

Sax e Elizabeth fazem construir e decoram, com refinado orientalismo, uma maravilhosa mansão em Little Gatton, nos arredores de Londres, jogam forte em Monte-Carlo, visitam os EUA, compram Rolls-Royces e estoiram fortunas ao jogo.

Rohmer acaba por ir para Nova Iorque, tornando-se amigo de Harry Houdini, tentando criar novos perfumes, melodramas (“Eye of Shiva”) ou comédias musicadas (como a mais conhecida, inspirada na “Volta ao Mundo em oitenta dias”), policiais “de quarto fechado”, como “The Fire Tongue”, em 1920 e obras de vulgarização, como “The Romance of Sorcery” onde tenta, sem sucesso, reforçar o esoterismo do mistério (ou talvez o inverso) …

Publica, sem descanso, ao longo da sua vida, catorze romances da Saga “Fu-Manchu”, trinta e um outros, inúmeros contos curtos, obras teatrais e radiofónicas e até sketches publicitários…

Em 1904, Sax Rohmer é iniciado na misteriosa “Hermetic Brotherhood of the Golden Dawn in the Outer”, a que também pertenceram escritores de renome na literatura fantástica e de terror, como Bram Stoker, Arthur Machen, Charles Williams e também W. B. Yeats, sem contar a alma danada do grupo, o inqualificável (em todos os sentidos…) Aleister Crowley. Que era, como muitos outros, menos célebres, um catalisador de um satanismo libertino e motor de adorações luciferinas, cultos esotéricos e teosofias obscuras. Para além de informador (pago) da polícia de Mussolini…

Esta sociedade secreta, dirigida por “Superiores Desconhecidos”, dirigentes supremos do movimento, definidos por Samuel Liddell Mathers, verdadeiro fundador e Grão-Mestre da Golden Dawn: “Sobre os Chefes Ocultos e Secretos, nada vos posso dizer… Nem sequer sei por que nomes profanos e Terrestres são conhecidos. Conheço-os apenas por sinais e palavras secretas. Na sua forma física, vi-os muito poucas vezes e, nessas raras ocasiões, marcaram-me encontro pela via onírica dos Astros: encontrei-os diretamente em tempo e locais fixados previamente. Creio que são seres humanos, vivendo neste planeta, mas com poderes terríveis e sobre-humanos”.

Fu-Manchu, seria a idealização literária de Rohmer para corporizar estes delírios místico-esotéricos?

Arthur Machen, um dos grandes nomes do fantástico britânico (1863-1947), autor de “The Terror”, “The Great God Pan”, “The White People” e tantos outros livros fundamentais deste período da literatura fantástica, escreve algo pior: “Só existem duas realidades no mundo, a magia e a santidade…os seres supremamente perversos também fazem parte do mundo espiritual. Os que são Grandes, tanto no Bem como no Mal, são os que abandonam as cópias imperfeitas e caminham para a perfeição dos originais”.

Mas tudo passa e a II Guerra Mundial, o Macarthismo, o género “Black Mask”, o advento da Idade do Ouro da Ficção Científica, são terríveis para Sax Rohmer.

Esta época já não está receptiva aos seus livros. O seu canto do cisne, “Sumuru”, (“nua sob um casaco de vison”) é de 1950.

Entretanto, arruinou-se em especulações insensatas e no vício desenfreado do jogo.

Dilapida os excelentes rendimentos dos seus direitos de autor, é enganado sem limites na canalhice, por agentes literários, cinematográficos e produtores de filmes.

Em 1955, enquanto tenta desesperadamente defender os seus direitos, face aos abutres que dirigem as Republic Pictures (EUA), no tocante à cessão da totalidade dos direitos sobre toda a série Fu-Manchu, a imprensa anuncia que irá receber quatro milhões de dólares.

Na verdade, serão oito mil dólares!!!!

Vive, com a mulher num modestíssimo apartamento em Nova Iorque, contando os escassos dólares que lhe permitam viver com um mínimo de dignidade.

À fulgurante ascensão social, segue-se um fim penoso e tremendamente triste.

O iniciado da “Golden Dawn” termina, não esmagado pelas horrendas forças do Mal, mas pelas dívidas a pagar, pela doença sem assistência médica, contínua e condigna, pelo esquecimento da opinião pública e de leitores, até aí fiéis.

Passa em Nova Iorque os seus últimos anos de vida (embora vá morrer, de doença incurável, a Inglaterra, o que ocorre a 1 de junho de 1959, no University College Hospital de Londres).

Dias de acrescidas dificuldades financeiras e terríveis humilhações sociais para o casal. Uma morte indesejável, num ambiente de miséria de que, muito jovem, pensou poder libertar-se.

No entanto, Sax Rohmer foi um dos nomes que marcaram a pulp fiction de temas mais ou menos policiais, nos primeiros trinta anos do século XX.

Vejamos porquê.

Dos livros mais significativos que escreveu (“The Green Eyes of Bast”, “Sumuru”, “The Golden Scorpion”, “The Quest of the Sacred Slipper”, “Bat Wing” e sobretudo “Grey Face”), Rohmer cria um género muito seu, ainda que medíocre do ponto de vista literário.

Nele consegue aliar três vertentes:

– A do romance de aventuras, escrito num estilo extremamente cativante, fixado no endeusamento do Império Britânico e do “White Men’s Burden” kiplinguiano como John Buchan, P. C. Wren ou C. S. Forrester;

– O romance de investigação policial clássico (tão querido do público anglo-saxónico);

– E o fantástico mais ortodoxo, cheio de presságios ameaçadores, maldições fatais e sussurros irrepetíveis, que é o cerne da história, mesmo quando o não parece.

O escritor joga com estes três diferentes registos, dando primazia aparente a um inquérito policial ou de espionagem, embora cedo se dê uma emersão do leitmotiv da história: o terror metafísico, a lenda obscura e esotérica do antigo Egito, da China, dum Si-Fan nascido num passado distante, dum Islão mágico e tributário do Michkât Al-Anwâr, duma Europa vista pelo olhar paranoico de Aleister Crowley.

Num entrelaçar subtil dos elementos da trama narrativa, surge pouco a pouco uma angústia, destituída de efeitos grosseiros, num sentimento crescente de pânico que nada atenua, pois não há armas (humanas…) que o possam combater…

A “deusa de olhos verdes” é Bubastis (ou Bast), inquietante divindade maléfica do antigo Egito (originada em Bubastis, local invertido do centro do “Bem”, da sageza, virtude e beleza, onde foi erguido o Templo espiritual de Salomão, por Hiram).

Ou, porventura, um gélido psicohíbrido como Aïfass, “descoberta” de Crowley, com poderes sobrenaturais.

Ou, talvez, um “djînn” encarnado num gato preto de forma humana, como pretendem as superstições populares islâmicas, uma descendente imortal e demoníaca dos Hyksos?

Tanto dá, o encanto do exótico, faz esquecer à porta, a lúcida capacidade de análise.

O maléfico Doutor Damar Greefe, “eurasiático” de sinistro perfil de Horus, que domina a “deusa de olhos verdes”, é um falcão demiurgo, um necromante sem escrúpulos, ou Aleister Crowley, numa visão dum “adorador e iniciado”?

Pouco importa.

O Inspetor Gatton, com o qual nos identificamos, ataca, ajudado pelo inevitável “amante infeliz-que-casa-no-fim” os calafrios do outro mundo, o crime desconhecido, os terrores primevos, para os quais não há receituários criminológicos preparados.

E dá-nos, no final, o reconfortante sentimento que o Bem, sempre derrotado, perde batalhas, mas acaba por ganhar a guerra.

Em “Grey Face”, a pintura é ainda mais fascinante.

Para além da pouca imaginativa e banal repetição do estereótipo dos bons, de que já falei (o fiel criado japonês[1]; o investigador, médico ou cientista, fiel ao cachimbo e a uma fascinação por húmidas vivendas isoladas, com um jardinzinho, na periferia londrina, idealista e especializado em paixões mal colocadas em apetitosas e amorais odaliscas); o Mal, neste livro personificado por uma mistura de Cagliostro, Nero, Doutor Fausto e Hitler, que de novo nos recorda a ligação permanente de Rohmer á “Golden Dawn”.

Fo-Hi, o infame Escorpião de “The Golden Scorpion” é, ao fim e ao cabo, um Fu-Manchu condensado.

O que, compreensivelmente, elimina tempos mortos, agiliza o thriller e dá um encanto particular à trama, mais “ficção científica de sábio louco” que fantástico.

Com harém árabe-circassiano, cúmplices hindus e uma encantadora Miska a proporcionar o happy ending final.

“The Quest of the Sacred Slipper” leva-nos, contra a corrente, obsessiva denunciadora do perigo amarelo (expressão cara a Sax Rohmer) ao Islão, com o terror e malefícios da seita dos “Hashishin” a proteger (imagine-se), uma sandália que teria pertencido a Maomé!

Também aqui o inqualificável “vilão” Hassan de Alepo (ainda que na defesa de uma causa aparentemente justa), “sheik” dos Hashishin, tem infinitamente mais relevo que os Inspetor Bristol e Mr. Cavanagh, banais nulidades sem espessura humana, que os combatem.

Finalmente, em “Bat Wing”, antecipando o que fará Jean Ray com o seu Harry Dickson, Rohmer constrói uma história aterradora de Vudu, de magos Obéah e chineses misteriosos, no meigo território de Surrey, na aristocrática propriedade de Cray’s Folly, toda jardins e recantos dispendiosos e acolhedores….

Mas aqui nada há, no fim, de sobrenatural.

Há crime crapuloso, detecção, solução final desvendada.

Por um manequim-zombie, sombra patética de Sherlock Holmes, um herói odioso (que poderia ser irmão gémeo de Philo Vance, pelo menos em pedantice e acacianismo erudito, se se não chamasse Paul Harley e fosse inglês…) que acaba por desvendar a morte obscura, desnudando uma muito humana trama homicida e amorosa, particularmente elaborada e perversa…que antecipa o drama amoroso em que se baseia o livro de J. D. Carr, “The Three Coffins” …

Omiti deliberadamente referências à “Opus Magna”, a saga Fu-Manchu, assim como a obras diferentes, mais banalmente policiais ou de aventuras, como “The Emperor of America”, “Yellow Shadows” ou “Dope”.

Quanto a estas últimas, têm o mérito de tentar condensar, psicologicamente, o investigador-tipo de Rohmer, que, como Agatha Christie, não se fica por um só herói e apresenta-nos, por atacado ou isoladamente, o Inspetor-Chefe (depois Superintendente) “Red” Kerry, do C.I.D. (e a sua goma de mascar mentolada), o Comandante da Marinha dos EUA (e espião) Drake Roscoe, assim como um ser, um incaracterístico Watson, sem idade nem rosto (para permitir mais fácil identificação com o leitor…) mais multiforme que Proteus, mais multifacetado que uma lista classificada (jornalista, médico de navio, toxicologista, historiador, autor teatral, perito criminologista), com mil nomes (Dr. Stoppford, Dr. Petrie, ou Peters, Mr. Bernard Hope, Seton “Paxá”, Tony Mc Keigh, etc.), sempre destinado a casar com uma bonita escrava de harém, arrependida e passada para o “Bem”, uma bela francesa ou húngara de passado algo obscuro (que se espera que tragam ao menos ao casal, a experiência amorosa, de que os tontos dos maridos obviamente carecem), ou uma rica (e relativamente…) inocente herdeira irlandesa ou atriz de teatro ousada (mas de boas famílias)…

Enfim, uma panóplia de complacentes “cocus” anglicanos, gentlemen e conservadores.

Deixei o melhor para o fim.

Terminemos com o “Ciclo” Fu-Manchu.

Os dez livros da Saga e os contos e livros que de alguma forma lhe seguem a esteira (como, por exemplo, “The Golden Scorpion”, “Sumuru” e “The Emperor of America”) têm um ponto em comumque já referi anteriormente: o perigo para a civilização ocidental em geral e para o Império Britânico e Seus Valores Essenciais (que estão na raiz de toda a trama).

Aliás, Fu Manchu profetiza: “Une nouvelle victoire pour la Chine; vous, les anglais, êtes ma cage à mouches! Et moi, Moi, je suis le Dieu de la Destruction!”.

Fazia-o com cogumelos venenosos.

Hoje, usa as lojas dos trezentos, os ordenados baixos e a deslocalização…

O seu eterno e (espera-se, nunca se sabe…) vitorioso adversário, Assistant-Commissioner Sir Denis Nayland Smith, descreve-o da forma seguinte (The Mystery of Dr. Fu Manchu, Ed. Methuen, 1913): “Imagine um indivíduo alto magro e felino, de ombros imponentes, com uma fronte como a de Shakespeare e um rosto como o de Satã, de crânio rapado e olhos compridos e magnéticos, dum verde de autêntico olho de gato. Dê-lhe toda a astúcia cruel duma raça oriental, sobreposta a um intelecto incomensurável, com todas as potencialidades da ciência passada e presente; com todos os recursos, quando o quiser, de um “governo rico” (Alemanha? China de Sun-Yat-Sen? Rohmer nunca vai mais longe…). “Imagine este ser medonho e fica com um retrato mental do Dr. Fu-Manchu, a encarnação do perigo amarelo num só homem”.

Se tivermos em conta que o seu (necessariamente) formidável adversário nos é descrito pelo seu maior amigo, como “um homem alto e magro, de cara quadrada, escanhoada e crestada do sol, como se tingida por café”, quanto ao mais enérgico ehiperativo dos campeões da Albion, chegamos a uma de duas conclusões, mesmo sem pedir auxílio ao Inspector Weymouth da Scotland Yard, da equipa dos bons: que, ou Nayland é uma insípida fotocópia do perverso oriental (todos os heróis de Rommer o são), ou gnosticamente, apercebeu-se que o Bem e o Mal são face e reverso da mesma medalha e está bem assim.

Ou então, por um estranho mimetismo (que agradaria a Kafka ou Borges), a sua eterna luta foi-os tornando semelhantes…

Ou talvez ainda que (pessoalmente, vou por aí…), de facto (mas sem o assumir), Rohmer segue a teoria de Ernest William Hornung, Allain Souvestre, Maurice Leblanc e Leslie Charteris segundo a qual o vilão é sempre muito mais sedutor que o polícia (ainda que com Rohmer, ultraconservador encartado, perca no final, embora nunca definitivamente).

Noiva e filha do Dr. Fu-Manchu vão e vêm, Shan Greville, o agora Superintendente Weymouth da Scotland Yard (pouco mais eficaz, há que dizê-lo, que o Inspector Clouseau…), o Inspector Gallaho, Alan Sterling, Brian Merrick, o próprio e fiel Dr. Petrie são meros comparsas de Denis Nayland Smith, na sua luta eternamente renovada contra um oriental, possuidor de muitos fôlegos e muito mais do que sete vidas…

Só que nos últimos volumes da série (The Trail of Dr. Fu Manchu, de 1934; President Fu Manchu, de 1936; Re-Enter Fu Manchu, de 1957) Rohmer altera substancialmente o conteúdo e a linha de orientação das obras.

O mundo mudara muito entre 1913 e 1934.

Mais ainda entre 1913 e 1957.

E Rohmer também.

Pobre, velho, doente, totalmente desencantado pela quase miséria em que vive (jogo, luxos desmedidos acabados para sempre e ele sabe-o), a sua obra, sobretudo os dois últimos livros, reflete esta alteração.

Situam-se num mundo que já pouco ou nada tem que ver com o New Deal, os fascismos triunfantes na Europa, o “perigo vermelho”, o Hollywood falado, os novos estilos de vida, o perigo atómico.

Nevoeiros de Armmageddon na Londres de 1935 (está-se em 1934); elixires violetas de longa vida, que tiram centenas de anos de velhice ao cadavérico Fu Manchu; planos para obter a presidência dos EUA (em 1936), denunciado pelo seu opositor (o que lhe dá a vitória!) como um “China !!!!”; japoneses, impassíveis mas decentes (em 1957!), já não convencem.

Tem-se uma penosa e permanente sensação de “dejà-vu” de filme B, realizado por Ed Wood.

A série sobreviveu demasiado.

Nasceu genial. Morre obscura, medíocre, repetitiva.

Mas não há lugar a quaisquer dúvidas.

O policial de aventuras (sensacionalista e sem pretensões literárias), na linha dos contemporâneos de E. Oppenheim e Edgar Wallace; o romance de espionagem-aventura, à maneira de Fleming, mesmo o policial, paredes-meias com o fantástico, devem muito a Rohmer, que desbravou caminhos e criou cenários e temas que ainda hoje são receita garantida de sucesso.

E por isso, tem direito a figurar, sem favor, em qualquer história da literatura de crime e mistério digna desse nome.

Carlos Macedo

OBRAS PUBLICADAS

CICLO GASTON MAX, DE LA SÛRETÉ

THE YELLOW CLAW, 1915

THE GOLDEN SCORPION, 1919

THE DAY THE WORLD ENDED, 1930

MYSELF AND GASTON MAX, 1942

THE SEVEN SINS, 1943

CICLO PAUL HARLEY

THE PIGTAIL OF HI WING HO, 1916

THE MAN WITH THE SHAVEN SKULL, 1920

THE WHITE HAT, 1920

THE HOUSE OF GOLDEN JOSS, 1920

BAT-WING, 1920

FIRE TONGUE, 1920

THE DYKE GRANGE MYSTERY, 1922

THE HAND OF MANDARIN QUONG, 1922

THE BLACK MANDARIN, 1922

THE VOICE OF KALI, 1923

RED MIST, 1924

AT THE PALACE DA NOSTRA, 1930

DEATH OF BORIS KORSAKOV, 1937

SKULL FACE, 1939

THE TREASURE CHEST MURDERS, 1939

CICLO CHIEF-INSPECTOR RED KERRY

DOPE, 1919

THE DAUGHTER OF HUANG CHOW, 1921

YELLOW SHADOWS, 1928

CICLO SECRET AGENT DRAKE ROSCOE

THE EMPEROR OF AMERICA, 1927

CICLO SUMURU

NUDE IN MINK, 1950

THE SLAVES OF SUMURU, 1951

THE RETURN OF SUMURU, 1954

SINISTER MADONNA, 1956

SÉRIE (CONTOS) CRIME MAGNET

MYSTERY STRIKES AT RAGSTAFF WILL, 1941

MURDER STRIKES AT LICHGATE, 1941

BIMBASHI MEETS UP WITH A 14, 1941

THE LAUGHING BUDDHA FINDS A PURCHASER, 1942

WARNING FROM THE ROSE OF THE DESERT, 1942

LOTUS YUAN LOSES HER VANITY CASE, 1942

THE SCARAB OF LAPIS-LAZULI, 1942

THE MAN WHO KILLED BLACKBIRDS, 1943

ADVENTURE OF THE LYBIAN DESERT, 1944

POOL O’THE MOON SEES BIMBASHI BARUK, 1944

DIVERSOS ROMANCES

THE SINS OF SEVEREC BABLON, 1912

THE QUEST OF THE SACRED SLIPPER, 193

THE DREAM DETECTIVE, 1913

THE GREEN EYES OF BAST, 1920

MOON OF MADNESS, 1927

SHE WHO SLEEPS, 1928

Y’UAN HEE SEE LAUGHS, 1932

WHITE VELVET, 1936

HANOVER HOUSE, 1949

THE MOON IS RED, 1954

CICLO FU MANCHU

– THE MYSTERY OF DR. FU-MANCHU, 1912

THE RETURN OF DR. FU-MANCHU, 1914

THE DEVIL DOCTOR

THE SI FAN MYSTERIES, 1916

DAUGHTER OF DR. FU-MANCHU, 1930

THE MARK OF THE MONKEY, 1931

THE TURKISH YATAFON, 1932

THE MASK OF FU-MANCHU, 1932

– FU MANCHU’S BRIDE, 1933

– THE TRAIL OF FU-MANCHU, 1933

– PRESIDENT FU-MANCHU, 1936

THE DRUMS OF FU-MANCHU, 1939

THE ISLAND OF DR. FU-MANCHU, 1940

SHADOW OF DR. FU-MANCHU, 1948

RE-ENTER DR. FU-MANCHU, 1957

SHADOW OF FU-MANCHU, 1948

REENTER FU-MANCHU, 1957

THE EYES OF FU-MANCHU, 1957

-THE WORD OF FU-MANCHU, 1958

THE MIND OF FU-MANCHU, 1959

EMPEROR FU-MANCHU, 1959

THE WRATH OF FU-MANCHU, 1959

– YELLOW SHADOWS, 1959

[1] No Reino Unido, até 1931, pelo menos, sempre se acreditou no Japão como fiel e subserviente Jeeves do Extremo-Oriente.

