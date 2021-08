Leituras inextinguíveis (31): Memorial do Convento, por José Saramago

Com a concordância do jornal, criou-se uma secção com a seguinte especificidade: leituras do passado que não passam de moda, que ultrapassam por direito próprio a cultura do efémero, que roçam as dimensões do cânone da arquitetura, da estética e do estilo, tidas por obras-primas, mas gentilmente remetidas para as estantes, das bibliotecas públicas ou privadas. Livros ensinadores, tantas vezes, e injustamente, tratados como literatura de entretenimento.

Capa da 1.ª edição

Aconteceu, li de um só fôlego esta obra em 1982, deu para que, ao entrar no Cinema Quarteto, poucas semanas após a publicação desta obra-prima, encontrei José Saramago com Isabel da Nóbrega, felicitei-o, e não lhe escondi que tínhamos ali romance universal, o tempo confirmou que esta prosa avassaladora, onde se cruzam magia, premonições, a promessa de um rei em edificar um convento colossal se a mulher lhe desse um filho, uma Blimunda capaz de ver o interior dos seres humanos e não falta o prodígio científico, a passarola do Padre Bartolomeu de Gusmão, entre fogos inquisitoriais, e o amor de Blimunda por Baltasar Sete-Sóis, um rasto de ternura enquanto assistimos ao empolgante levantamento desse convento de promessa.

Convento de Mafra, imagem antiga

Atenda-se ao arranque da obra: “D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto da sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à Coroa Portuguesa e até hoje ainda não emprenhou”. Segue-se o ritual das preparações de rei e rainha, há um frei António de S. José que faz uma recomendação ao monarca, “construa vossa majestade o convento e terá brevemente sucessão, não o construa e Deus decidirá”. Lá se encontraram rei e rainha, somos envolvidos por histórias de casos milagrosos e milagreiros, como o roubo de lâmpadas em Xabregas que foram aparecer noutro local, logo entrando no fogo da Inquisição e entra em cena Baltasar Mateus, o Sete-Sóis. “Foi mandado embora do exército por já não ter serventia nele, depois de lhe cortarem a mão esquerda pelo nó do pulso, estralhaçada por uma bala em frente de Jerez de los Caballeros, na grande entrada de onze mil homens que fizemos em outubro do ano passado e que terminou com perda de duzentos nossos e debandada dos vivos, acossados pelos cavalos que os espanhóis fizeram sair de Badajoz”. Vem a caminho de Lisboa, atravessa o rio, a barca aproou à ribeira, é belíssima a descrição da cidade, fervilha gentes, palácios e sujidade. E é num auto-de-fé que vemos desaparecer a mãe de Blimunda, Baltasar entra na sua vida. Há provérbios e anexins e a magia das visões de Blimunda, num verdadeiro rodopio entra-se num mundo fantástico, assim:

“Passou a manhã, foi hora de jantar, e é este o nome da refeição do meio-dia, não esqueçamos, e enfim levanta-se Blimunda, descidas as pálpebras, faz Baltasar a sua segunda refeição, ela para ver não come, ele nem assim veria, e depois saem de casa, o dia está tão sossegado que nem parece próprio para estes acontecimentos, Blimunda vai à frente, Baltasar atrás, para que o não veja ela, para que saiba ele o que ela vê, quando lho disser.

E isto lhe diz, A mulher que está sentada num degrau daquela porta tem na barriga um filho varão, mas o menino leva duas voltas de cordão enroladas ao pescoço, tanto pode viver como morrer, e sabê-lo não chego, e este chão que pisamos tem por cima barro encarnado, por baixo areia branca, depois areia preta, depois pedra cascalha, pedra granita no mais fundo, e nela há um grande buraco cheio de água com o esqueleto de um peixe maior do que o meu tamanho, e este velho que passa está como eu estou, de estômago vazio, mas vai-se-lhe a vista, é o contrário de mim, aquele homem novo que me olhou tem o seu membro de homem apodrecido de venéreo, purgando como uma bica, enrolado em trapos, e apesar disso sorri, é a sua vaidade de homem que o faz olhar e sorrir…”. Entretanto D. João V foi a Mafra escolher o sítio onde há de ser levantado o convento. “Ficará neste alto a que chamam da Vela, daqui se vê o mar, correm águas abundantes e dulcíssimas, para o futuro pomar e horta, que não hão de os Franciscanos de cá ser de menos que os Cistercienses de Alcobaça em primores de cultivo, a S. Francisco de Assis lhe bastaria um ermo, mas esse era santo e está morto”. Entra na vida do casal o Padre Bartolomeu Lourenço que tem um segredo bem guardado lá numa quinta que pertenceu ao Duque de Aveiro em S. Sebastião da Pedreira, ali anda às voltas com uma coisa que parece chegar ao céu. No entretanto o casal sai de Lisboa para Mafra, é terra de nascença de Baltasar, os ancestrais recebem-nos calorosamente. O Padre Bartolomeu anda por Coimbra e depois segue para a Holanda, anda na cata da resolução de um mistério a saber como é que aquela passarola irá voar, o Padre passou por Mafra e encomenda-lhes trabalho, isto enquanto lançam os caboucos da gigantesca construção a que o rei anuiu. O casal volta a Lisboa, têm muito que fazer em S. Sebastião da Pedreira, trabalho laborioso, mete muita carpintaria mas também engenho, as festividades em Lisboa não param, Saramago não esquece os atos religiosos que se prendem com a edificação do Convento de Mafra. Voltemos à passarola, dá muito que fazer, um músico hoje de gabarito universal, Domenico Scarlatti, chega a Lisboa para ensinar uma futura rainha de Espanha a dedilhar as teclas, é amigo de Frei Bartolomeu Lourenço de Gusmão, resolve levar um cravo para S. Sebastião da Pedreira, admite que se a passarola do padre chegar a voar um dia ele gostaria de ir nela e tocar no céu.

Uma epidemia invade Lisboa, por toda a parte se queimava Alecrim com o intuito de a afastar. “Havia grande procura de línguas de S. Paulo, que são pedras com o feitio de língua de pássaro, achadas nas praias que de S. Paulo vão até Santos, será por santidade própria dos lugares ou por santificação que os nomes lhes deem, o que toda a gente sabe é que tais pedras, e umas outras, redondas, de tamanho de grãos de bico, são de soberana virtude contra as febres malignas justamente, porque sendo feitas de subtilíssimo pó, podem mitigar o demasiado calor, aliviar as areias, e algumas vezes provocar suor. O mesmo pó, resultante da moição das pedras, é conclusivo contra o veneno, qualquer que seja e qualquer que tenha sido a sua ministração, maxime em caso de mordedura de bicho venenoso, basta colocar a língua de S. Paulo ou o grão-de-bico sobre a ferida, num instante é chupado o veneno. Quando assim, chama-se a tais pedras olhos-de-víbora”.

O facto de a família do Duque de Aveiro ter ganho o pleito contra o rei, faz com que aquele espaço de S. Sebastião da Pedreira se torne vulnerável para os trabalhos da passarola e temos a viagem da mesma, leva no seu bojo a incipiente aeronave o Frade cientista, Blimunda e Baltasar, pelos acasos da Natureza a passarola acaba em Monte Junto, será escondida, camuflada para que olhos profanos não a destruam ou denunciem o feito à Inquisição.

Então Saramago joga tudo por tudo na odisseia da construção do convento, é uma plataforma colossal de pedra que vem de Pero Pinheiro, centenas de bois a puxam, ainda hoje se pode falar no épico em Literatura, estão aqui páginas arrebatadoras de um povo em esforço, da consagração de heróis anónimos, nada se conhece de tão empolgante como a aventura desta plataforma que se irá plasmar no desmesurado convento.

José Saramago em fotografia imorredoira

Mesmo no romance, não há bem que sempre dure, o frade da passarola fenecerá, Dona Maria Bárbara continuará a dedilhar o cravo sobre o olhar atento de Domenico Scarlatti e dia virá em que Baltasar desaparece, maior desaire não podia ter acontecido na vida de Blimunda. “Durante nove anos, Blimunda procurou Baltasar. Conheceu todos os caminhos do pó e da lama, a branda areia, a pedra aguda, tantas vezes a geada rangente e assassina, dois nevões de que só saiu viva porque ainda não queria morrer. Tisnou-se de sol como um ramo de árvore retirado do lume antes de lhe chegar a hora das cinzas, arregoou-se com um fruto estalado, foi espantalho no meio de searas, aparição entre os moradores das vilas, susto nos pequenos lugares e nos casais perdidos. Onde chegava, perguntava se tinham visto por ali um homem com estes e estes sinais, a mão esquerda de menos, e alto como um soldado da guarda real, barba toda e grisalha, mas se entretanto a rapou, é uma cara que não se esquece”.

Virá a reencontrá-lo por Lisboa, a sétima vez que por aqui passou. Num iníquo auto-de-fé, chegou-lhe o cheiro de carne queimada, ali em S. Domingos. “São seis os supliciados. A queima já vai adiantada, os rostos mal se distinguem. Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda”.

Memorial do Convento é a tal rampa de lançamento que levará à consagração de Saramago, será galardoado com o Prémio Nobel da Literatura de 1998. E muita gente vem a Mafra com a nostalgia pelo tal frade cientista, aquele amor candente destinado à eternidade entre o maneta e a vidente, e bem pode acontecer que perante a imensidão conventual venha à memória do visitante a gesta de um povo em marcha graças àquela plataforma colossal, símbolo mais belo e possante da gesta não podia haver.

Mário Beja Santos

