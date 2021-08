Manuel Lapa, candidato do PSD à Câmara de Constância com foco em nova ponte

A reivindicação e construção de uma nova ponte sobre o Tejo que una as duas margens do rio e potencie o desenvolvimento do concelho é o objetivo central de Manuel Lapa, candidato do PSD à Câmara de Constância.

Manuel Lapa, candidato do PSD à Câmara de Constância. Foto: PSD Constância

“Todo o potencial de crescimento do concelho de Constância está comprometido pela falta da ponte sobre o Tejo”, disse hoje à Lusa Manuel Lapa, engenheiro eletrotécnico, tendo feito notar que, “independentemente do resultado eleitoral, a nova ponte em Constância é o principal objetivo do PSD” e que “disso depende todo o desenvolvimento social e económico, local e regional”.

Com o lema ‘Fazer a esperança acontecer’, Lapa, 63 anos, candidata-se pela primeira vez a presidente da Câmara Municipal de Constância, um município que tem sido gerido desde que há eleições livres e democráticas pela CDU e pelo PS, partidos cuja ação o militante social-democrata criticou.

“O estudo de impacto ambiental da ponte em Constância data de 1999 e, em 22 anos, nem socialistas nem comunistas avançaram um só milímetro”, afirmou Manuel Lapa, tendo defendido que a sua equipa representa “a candidatura alternativa”.

O social-democrata disse que Constância “é um polo de atração turística para milhares de pessoas todos os anos”, tendo defendido que “Camões precisa tomar o seu lugar, tornando-se no hino de Constância”, e que o concelho “precisa reter mais e melhor o seu capital humano”, a par de uma atenção diferenciada pelo território, tendo em conta que “as três freguesias têm um potencial de desenvolvimento muito diferente”.

Questionado sobre as principais linhas centrais da sua candidatura, Manuel Lapa elencou algumas medidas, entre as quais “concretizar os próximos passos para garantir a decisão política no poder central para a construção da ponte sobre o Tejo em Constância, ligando ambas as margens do concelho” e “resolver o isolamento das populações nas freguesias através de uma resposta adequada de transporte público eficiente”.

Por outro, defendeu, importa “integrar uma estratégia de desenvolvimento no plano educativo, para que a formação escolar e profissional satisfaça as necessidades educativas dos jovens adultos e terceira idade, apoiar iniciativas de coordenação económica dos empresários de Constância, promovendo a economia local, estruturar a coordenação associativa entre as coletividades” e “promover os estudos camonianos e a Casa de Camões, como centro nacional e local”, entre outras a nível social e ambiental.

O PSD concorre às três freguesias do concelho de Constância sendo a candidata cabeça de lista à Assembleia Municipal a professora Madalena de Sousa, de 62 anos.

Nas anteriores autárquicas, em Constância, o PS elegeu três elementos para o executivo e a CDU dois vereadores.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

