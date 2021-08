Concurso europeu de foguetões com 20 equipas em Ponte de Sor e Constância (com vídeo)

Vinte equipas de 13 países participam, em outubro, em Ponte de Sor e Constância, na segunda edição do EuRoC, primeiro concurso europeu de lançamento de foguetões desenhados e montados por estudantes universitários.

O European Rocketry Challenge – EuRoC, primeiro concurso europeu do género, é promovido pela Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space em parceria com a Câmara de Ponte de Sor, no âmbito da cimeira aeronáutica “Portugal Air Summit”, naquela localidade alentejana, entre os dias 11 e 17 de outubro.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a organização explicou que, “pela primeira vez”, uma equipa universitária portuguesa, do Instituto Superior Técnico (IST), participa “numa competição universitária de lançamento de ‘rockets’” na Europa.

O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, congratulou-se por, na segunda edição, ser já “possível atingir um dos grandes objetivos do EuRoC, estimular os estudantes universitários portugueses a darem os primeiros passos” num “segmento extraordinariamente desafiante e inovador como a área dos lançadores”.

“A equipa do IST já estava a trabalhar neste desafio, mas acreditamos que demos um impulso fundamental, como esperamos vir a dar a outras equipas”, disse o mesmo responsável, citado no comunicado.

Além da equipa do IST, “uma equipa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto estará em Ponte de Sor para fazer um teste de voo do seu primeiro foguetão”, naquilo que “se espera que seja a antecâmara para uma presença na competição em 2022”, acrescentou a organização.

Paralelamente, a criação do concurso já levou um grupo de estudantes das universidades da Beira Interior e de Coimbra a juntar-se para desenvolver e testar um foguetão para competir “numa futura edição” do evento, indicou.

Na edição deste ano do EuRoC, com um total de 400 participantes, vão estar também a competir equipas do Reino Unido, Suíça, Polónia, França, Grécia, Alemanha, Dinamarca, entre outros países.

O Reino Unido vai ser o país com maior representatividade, com quatro equipas, sendo este “top 3” fechado com a Polónia e a Suíça, com três equipas cada.

O ‘paddock’ da competição vai continuar instalado no Aeródromo de Ponte de Sor, onde decorre o “Portugal Air Summit”, sendo também este espaço o escolhido para as equipas montarem os seus foguetões.

Contudo, a organização do concurso estende este ano a competição ao Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, a partir de onde serão efetuados os lançamentos, que este ano se prolongam por quatro dias, a começar a 13 de outubro.

“A utilização do campo militar resulta de um acordo com o Exército Português que será fundamental para garantir o sucesso e crescimento sustentado da competição”, notou a organização.

O EuRoC tem como objetivo desafiar estudantes de licenciatura e mestrado a lançarem os seus foguetes de propulsão sólida, líquida ou híbrida, até altitudes de três mil ou nove mil metros.

Quanto à cimeira aeronáutica “Portugal Air Summit”, vai ter lugar entre 13 e 17 de outubro, reunindo mais de 200 oradores e tendo como tema principal “Flying for a New Start”.

Considerada a “maior cimeira aeronáutica” da Península Ibérica, a iniciativa, promovida pelo município, regressa este ano, depois de ter decorrido em 2020 num formato híbrido devido à pandemia de covid-19.

