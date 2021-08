EPVT Santarém moderniza site e lança versão mais atual e intuitiva

Com novo visual, novas funcionalidades e adaptado aos vários dispositivos de acesso à internet, EPVT Santarém lança novo site.

O novo www.epvt.pt marca a aposta numa experiência integrada para o utilizador. A nova plataforma está organizada em seis áreas: Escola, Formação, Alunos, Comunicação, Erasmus+ e SGQ/EQAVET.

Permite inscrição em cursos profissionais, em formações modulares, registo de ofertas de emprego por parte de empregadores, comunicação ágil entre serviços administrativos e alunos e encarregados de educação. Outro aspeto importante desta nova identidade é usar os próprios alunos da EPVT nas imagens, revelando o verdadeiro espírito vivido pela comunidade escolar.

Esta modernização da imagem vem reforçar a nova estratégia de comunicação da EPVT e, simultaneamente, é uma das ações programadas no âmbito das comemorações dos 20 anos de existência da Escola, que se celebram este setembro.

A Escola Profissional do Vale do Tejo orgulha-se em ser uma das grandes responsáveis na formação de ativos especializados para o tecido empresarial da região de Santarém, apresentando atualmente cerca de 70% de taxa de empregabilidade dos seus cursos.

A qualidade do ensino e formação ministrados na Escola Profissional do Vale do Tejo, quer em termos sociais quer em termos profissionais, permite a todos os alunos terem as ferramentas fundamentais para ingressarem no mercado de trabalho com sucesso.

A completar 20 anos de existência, a Escola Profissional do Vale do Tejo Santarém (EPVT) é resultado da realização de um estudo estratégico de desenvolvimento para a região de Santarém, no qual foi identificada a necessidade de implementação de uma escola profissional, que formasse técnicos para as empresas próximas.

A EPVT é a única escola profissional do país com uma estrutura acionista, constituída por 28 entidades, da qual fazem parte as maiores empresas da região, a Associação Empresarial da Região de Santarém – NERSANT, associações culturais, instituições de solidariedade social e duas instituições de ensino superior. Desde sempre, existiu uma enorme interatividade entre a escola, o meio empresarial local e toda a comunidade envolvente.

O trabalho em parceria e colaboração com as empresas está, por isso, na génese do projeto educativo da EPVT. Tem localização privilegiada no centro histórico da cidade de Santarém (junto à Igreja da Graça), e no centro do país. A sua área de influência geográfica é, predominantemente, nos concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Cartaxo, Chamusca e Rio Maior.

A EPVT Santarém é uma escola de referência na qualidade de ensino na região, sendo um parceiro ativo das empresas e da sociedade civil. Consciente de que um dos motivos do seu sucesso e uma das caraterísticas mais marcantes da escola é o seu ambiente familiar, o atendimento personalizado e o respeito pelos ritmos de aprendizagem de cada aluno, a EPVT sempre procurou que o seu crescimento fosse sustentado e equilibrado, de forma a não desvirtuar o projeto educativo que a identifica.

Com base neste pressuposto, através de um trabalho cuidadosamente planeado, e mantendo um diálogo ativo com os agentes económicos, autarquias e todas as forças vivas da sociedade, a escola tornou-se num núcleo de desenvolvimento e dinamismo de toda a região. Assim conquista alunos, encarregados de educação, empresários, a comunidade e sociedade civil.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...