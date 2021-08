Karting Nersant com inscrições esgotadas

Pela primeira vez na história do evento, o Grande Prémio Empresarial de Karting organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, atingiu o limite máximo de inscrições. O GP Karting NERSANT esgota assim a sua capacidade, com a inscrição de 20 equipas empresariais, que vão competir no dia 18 de setembro, em Fátima.

Estão encerradas as inscrições para o Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT. A cerca de um mês e meio do evento, a iniciativa atingiu já o número máximo de inscrições, ao conseguir 20 equipas participantes.

CBI – Chassis Brakes International Portugal, Factis, Leta, Mitsubishi, Momsteel, Mundiarroz, NERSANT, Olitrem, PetMaxi, Rações Zêzere, RSTJ, Riográfica, Soladvance e Zolve são as empresas inscritas no evento, muitas delas com mais do que uma equipa participante.

O Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT acontece na manhã dia 18 de setembro no Funpark – Kartódromo de Fátima, tendo a competição a duração de três horas. O evento tem início às 08h00, com o acolhimento às equipas, seguindo-se briefing e sorteio de karts às 08:30. Pelas 09:00 iniciam os treinos cronometrados, sendo que meia hora depois, será constituída a grelha de partida para arranque da prova às 10:00. A competição termina às 13:00, com a entrega de prémios às três melhores equipas.

De referir que esta é a 22.ª edição do GP Karting, contando a mesma com o patrocínio da empresa Momsteel, de Abrantes. A iniciativa tem como objetivo promover o espírito de equipa e competitividade empresarial das empresas da região através do reforço dos laços entre colegas de trabalho. Para além disso, o encontro entre diversas empresas da região no evento outdoor, constitui ainda uma oportunidade de networking empresarial que pode levar ao reforço de laços económicos entre as diversas empresas presentes.

Mais informações sobre o evento ou outras iniciativas outdoor da NERSANT para as empresas podem ser solicitadas junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

