Manuela Arsénio é a candidata da CDU à Câmara de Constância

Manuela Arsénio, ex-autarca e profissional nas áreas da formação e do restauro, concorre à Câmara Municipal de Constância pela Coligação Democrática Unitária (CDU) tendo criticado a atual gestão socialista a anunciado um programa direcionado para o bem-estar das populações.

“Hoje o que ocorre em Constância, resulta, por um lado, do contexto, mas, na grande maioria, de opções desadequadas ou mesmo erradas. Estes últimos quatro anos estive atenta ao concelho e assisti a situações que poderiam ter sido conduzidas de forma a potenciar o bem-estar das nossas populações, o que nem sempre aconteceu”, disse hoje à Lusa a candidata da CDU (coligação que junta o PCP e o PEV) ao município de Constância, no distrito de Santarém.

Entre as “principais linhas” para o desenvolvimento do concelho, apontou, está encontrar “soluções que visem a melhoria da acessibilidade, não só por uma nova ponte, mas também por uma reavaliação das condições e responsabilidades das diversas entidades responsáveis pela atual ponte” sobre o Rio Tejo.

Além disso, acrescentou, é necessário “motivar e promover a fixação de pessoas no concelho através de medidas diretas, como, por exemplo, a promoção do investimento na habitação”.

Por outro lado, a CDU propõe-se “atuar no âmbito do desenvolvimento da Zona Industrial, investir e potenciar a atividade cultural, promover e apoiar o movimento associativo na sua dimensão desportiva, cultural e recreativa, valorizar os recursos económicos, turísticos, ambientais e sociais do território” e “contribuir para melhores cuidados de saúde no concelho”, a par de um trabalho ao nível da educação, por forma a contribuir para um ensino de qualidade e interligado com a comunidade.

Maria Manuela Arsénio, 50 anos, tem experiência associativa, com cargos em coletividades e na Associação Casa Memória de Camões, e também autárquica, tendo assumido em 2002 a presidência da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada (durante dois mandatos) e as funções de vereadora e adjunta da presidência da Câmara de Constância, em 2009 e 2013, respetivamente.

Da esquerda para a direita: – Álvaro Alves (Candidato à Junta de Freguesia de Montalvo); Júlia Amorim (Candidata à Assembleia Municipal); Manuela Arsénio (Candidata à Câmara Municipal); António Calhau (Candidato à Junta de Freguesia de Constância); António Pinheiro (Candidato à Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada).

Com o lema ‘Trabalho, Honestidade e Competência, com experiência e conhecimento!’, a candidata comunista sinalizou ainda à Lusa os pontos com “potencial de afirmação e crescimento” no concelho, assim como as debilidades que podem obstar ou dificultar o desenvolvimento do território.

“Sobre este aspeto, e tendo em conta os recentes números divulgados através do Censos 2021, não posso deixar de referir a perda de população que tem diversas motivações, desde logo a referência às difíceis acessibilidades, nomeadamente à freguesia de Santa Margarida da Coutada [a que perdeu mais população]”, apontou Manuela Arsénio, indicando como “pontos negativos” a “acessibilidade, não só a ponte sobre o Tejo, mas também os custos da A23, e ainda a mobilidade” no concelho.

Por outro lado, a candidata destacou “a limitação na possibilidade de expandir a Zona Industrial de Montalvo, resultante da última revisão do PDM [Plano Diretor Municipal], problemas relacionados com a saúde e a falta de médicos de família, a diminuição do número de alunos, a falta de valorização da vila, nomeadamente com alguma descaracterização e desvalorização da sua essência”, e a “falta de planeamento e organização geral de atividades básicas no âmbito municipal”.

Manuela Arsénio, por outro lado, disse que o “potencial de afirmação e crescimento” assenta nas pessoas, a par do movimento associativo, assim como na “educação e no conhecimento, numa dimensão de valorização de saberes, pessoas, tradições e partilhas culturais”.

A candidata da CDU destacou ainda os “recursos naturais, científicos e culturais”, entre outros, tendo defendido que os “diamantes por delapidar” em Constância passam pelo “turismo sustentável, cultura e património, desporto e economia local”.

A CDU concorre às três freguesias do concelho e apresenta Júlia Amorim, presidente de Câmara de Constância entre 2013 e 2017 e atual vereadora, a candidata à Assembleia Municipal.

Além de Manuela Arsénio, pela CDU, concorrem à Câmara Municipal de Constância mais quatro partidos. Sérgio Oliveira, atual presidente, recandidata-se pelo PS, Manuel Lapa concorre pelo PSD, José Morgado é o cabeça de lista do CDS-PP e Francisco Morgado candidata-se pelo Chega.

Nas anteriores autárquicas, em Constância, o PS elegeu três elementos para o executivo e a CDU dois vereadores.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

