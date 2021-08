Santarém – GNR apreende plantação com 7 mil pés de canábis (com vídeo)

Militares do Posto Territorial e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santarém apreenderam, no dia 9 de agosto, cerca de 7 mil pés de canábis, no concelho de Santarém.

No decurso de uma ação de fiscalização realizada no âmbito do cultivo de cânhamo para produção industrial, os militares da Guarda apuraram que a empresa em questão efetuava o cultivo e produção de canábis sativa para fins industriais sem a respetiva autorização, nomeadamente sem licenciamento emitido pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), constituindo tal facto crime.

No decorrer das diligências policiais foi detido um homem de 38 anos, tendo ainda sido constituído arguido um homem de 42 anos, ambos representantes legais da empresa. No decorrer da ação foi ainda realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos sete mil pés de canábis sativa; três sacos de sementes de canábis sativa, variedade Dioica 88, com cerca de um quilo; 66 doses de liamba; uma dose de MDMA; um smartphone; uma balança de precisão; um trator agrícola; um atomizador mecânico para aplicação de produtos fitofarmacêuticos; um motor de rega; um aspersor de rega com respetiva tubagem em plástico.

O detido foi presente a primeiro interrogatório hoje, dia 11 de agosto, no Tribunal Judicial de Santarém.

A ação contou com o apoio da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Santarém.

