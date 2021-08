Abertas candidaturas para arrendamento jovem no centro histórico de Torres Novas

O Município de Torres Novas abriu as candidaturas ao concurso 1.º arrendamento jovem – Grow Up – habitação no centro histórico da cidade. Os interessados podem candidatar-se à atribuição de um dos dois imóveis, situados na rua Almirante Reis n.º 53 (T2) e na Travessa dos Albardeiros n.º 29 (T3), que foram adquiridos e reabilitados pelo Município.

Nos termos do regulamento, os jovens podem concorrer, desde que preencham cumulativamente as seguintes condições:

a) pertencente ao agregado familiar, com idade compreendida entre os 18 e 35 anos;

b) que pelo menos um dos elementos se encontre a trabalhar no território do concelho de Torres Novas;

c) o rendimento per capita mensal seja superior a 250€ e inferior a 1000€;

d) não sejam proprietários, usufrutuários ou arrendatários de prédios passíveis de ser destinados a habitação própria e permanente no concelho de Torres Novas.

As candidaturas apresentadas, são analisadas e avaliadas de acordo com os seguintes critérios:

a) Agregados familiares com mais baixo rendimento per capita;

b) Agregados familiares em que um dos elementos trabalhe no concelho de Torres Novas

c) Agregados familiares com maior n.º de elementos ou com maior número de filhos menores, respeitando a tipologia do prédio.

O prazo máximo de arrendamento para os imóveis, é de 5 anos, a contar da data da celebração do respetivo contrato. O apoio ao arrendamento corresponde a uma redução do valor da renda que vai dos 50% no 1.º ano aos 10% no 5.º ano.

As candidaturas têm de ser apresentadas até 15 de setembro de 2021, e devem ser entregues pessoalmente no serviço de Património ou Cadastro , ou enviadas por carta registada com aviso de receção. O Programa de Concurso inerente ao procedimento encontra-se publicitado na sítio da internet do Município (www.cm-torresnovas.pt ), e disponível para consulta no Serviço de Património e Cadastro, no edifício Paços do Concelho, sito na Rua General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas (das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30 horas). Para mais informações, contacte através do telefone 249 839 430.

