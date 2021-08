Coruche recebe espetáculo”A Lezíria a Gostar dela Própria – Histórias de Vida”

É já no próximo dia 17 de agosto – Dia do Município e do Campino –, pelas 21h30, que tem lugar no pátio do Museu Municipal de Coruche o espetáculo de cinema, música e performance “A Lezíria a Gostar dela Própria – Histórias de Vida”, com o realizador Tiago Pereira e o músico Sílvio Rosado. O espetáculo tem lotação máxima de 120 lugares sentados, pelo que os bilhetes podem ser levantados gratuitamente, no Posto de Turismo até às 18h30 de dia 17 de agosto.

O projeto, desenvolvido no âmbito da Programação em Rede da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), sustenta-se na recolha oral de testemunhos, predispondo para a construção da alfabetização do escutar e consciencializando-nos para a importância de um património vivo e muitas vezes esquecido de tradição oral – cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas, música, dança e também gastronomia. As gravações e as recolhas decorreram no passado dia 8 de julho por terras do Concelho de Coruche.

Até dezembro, a CIMLT promove, no âmbito da programação cultural em rede a desenvolver ao longo de 18 meses, sete projetos culturais nos seus 11 municípios.

Em Coruche já subiu a cena, no dia 6 de julho, o espetáculo de teatro infantil “Tejo por um Fio” e decorreu o workshop “Estátuas Vivas” de 26 a 29 de julho no âmbito da residência artística Valoriz’arte.

Ao projeto “A Lezíria a Gostar dela Própria” sucedem-se a residência artística “Cinema Documental”, a apresentação de “Mosaico”, o atelier “Dançar com… Vindimas” e o workshop de técnica stencil “Arte Urbana”.

