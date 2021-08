Emigrantes pedem em Fátima força e saúde para mais um ano de trabalho

Saúde e força são os pedidos que mais se ouvem no Santuário de Fátima, onde hoje são esperados milhares de migrantes de vários países para a peregrinação internacional aniversária de agosto.

Pouco passava das 09:00 quando Fátima Cerqueira, de 47 anos, de Baião (Porto) e emigrante no Luxemburgo, chegava a Fátima com a família e com um pedido, saúde e força para mais um ano de trabalho.

A viver há mais de uma década naquele país, Fátima Cerqueira descreve uma “vida dura” a que se soma tristeza, por ano após ano deixar família em Portugal.

“Viemos fazer as nossas orações. Gostamos de vir cá”, diz a emigrante, que expressa um pedido: “Que [Nossa Senhora] nos dê saúde e muita força”.

Sobre o futuro, Fátima Cerqueira apenas afirma que pensa regressar a Portugal um dia. “Mas quando não sei”, declara, antes de se dirigir ao Santuário de Fátima.

Já o casal Ana Maria e António Joaquim, ela de 53 anos, ele de 56, de Fazendas de Almeirim (Santarém) e a viver e a trabalhar em França desde 2002, aponta a reforma para um regresso definitivo a Portugal.

António Joaquim, vestido com uma ‘t-shirt’ verde e vermelha com a inscrição “Portugal”, assume que “a vida de emigrante é dura”, numa frase que Ana Maria completa com “compensa”.

“Temos de sofrer”, resume António Joaquim, salientando que o Santuário de Fátima é sinónimo de “fé e esperança”, para acrescentar: “Não me posso ir embora sem cá vir. Em agosto, nas férias, é obrigatório”.

Obrigatório, mas também tradição, é o que leva Sandra Silva, de 29 anos, filha de portugueses de Amarante (Porto) nascida na Bélgica a marcar presença em Fátima. “Todos os anos”, realça.

Da vida de lá relata “trabalho-casa-casa-trabalho” e da vida de cá, Sandra Silva lamenta a distância da família.

“Vir a Fátima é melhor que ir a casa”, considera, por seu turno, José Ferreira, de 70 anos, que há uma semana estacionou a autocaravana de matrícula francesa nas imediações do santuário e onde hoje, à Lusa, desfiou o rosário de uma vida de emigrante sem conseguir conter as lágrimas.

Natural de Viseu, o peregrino, que aos 18 anos rumou a França, onde vive com a mulher, Rita Ferreira, de 70, refere-se a Fátima “como o lugar mais sagrado que pode haver”, onde, ainda jovem, chegou a ir a pé.

“Viemos agradecer muitas coisas que foram concretizadas. Aqui alivia-se, chora-se, ri-se”, refere, comentando a vida de emigrante no país onde agora está reformado: “Os emigrantes, a maioria é bem tratada. Há outros que não, que não se querem integrar”.

Num agosto que significa férias e férias significam reencontros com a família e, em muitos casos, também, com a Virgem de Fátima, Lurdes Ribeiro, de 56 anos, de Vila Real, diz que esta espécie de ritual anual é “uma festa”.

“Venho pedir forças para nos ajudar e muita saúde também”, refere a emigrante na Suíça há 27 anos, para onde regressa na segunda-feira ao trabalho e ao país “muito bom” em termos de acolhimento.

Nesta peregrinação ao maior templo mariano do país, que espelha a diversidade dos destinos da emigração portuguesa, também se contam imigrantes, como a brasileira Maria de Lurdes, de 56 anos.

Aos 38, deixou Belo Horizonte, tendo como destino Portugal, com um objetivo: “Trabalhar, ganhar dinheiro e voltar a casa”.

“A gente era mais escravizada, tinha menos salário e mais serviço”, nota quem se sentiu discriminada, repetindo: “Muito trabalho, pouco dinheiro e a cor [da pele]. E acharem que todas as mulheres brasileiras vinham para a prostituição”.

Depois de 10 anos em Portugal, a imigrante emigrou para a Bélgica, onde hoje vive. Foi a fé, como faz questão de frisar, que a trouxe a Fátima, garantindo que só haverá um destino quando se reformar: “Vou morar aqui, em Lisboa”.

A peregrinação internacional de agosto ao Santuário de Fátima, que integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado é presidida pelo arcebispo do Luxemburgo, onde 15% dos cerca de 634.700 habitantes são portugueses.

A peregrinação, considerada como a peregrinação dos emigrantes, começa às 21:30 com a recitação do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra.

Na sexta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

O arcebispo do Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Hollerich, é também o presidente Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia e foi nomeado pelo Papa Francisco relator geral da 16.ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos de 2023.

É inadmissível grandes concentrações de refugiados nas fronteiras externas da UE

O presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), cardeal Jean-Claude Hollerich, classificou hoje como inadmissível as grandes concentrações de refugiados nas fronteiras exteriores do bloco comunitário e criticou que a prática seja diferente do discurso.

“É inadmissível que existam grandes concentrações de refugiados nas fronteiras exteriores da União Europeia (UE)”, afirmou o cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, alertando que estas pessoas “vivem em situações desumanas”.

Antes, Jean-Claude Hollerich, que falava na conferência de imprensa que antecede o início da peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima, manifestou estar “muito preocupado com a política” da UE em relação aos refugiados.

“Fechamos os olhos, deixamos fazer, pagamos para que as pessoas não entrem na União Europeia e, ao mesmo tempo, falamos de valores europeus”, declarou, para acrescentar: “Penso que, como europeus, deveríamos ter um momento onde poderíamos dizer, abertamente e honestamente, que temos vergonha deste discurso que é tão diferente da política real em relação aos refugiados”.

Segundo o cardeal, “mesmo os acordos internacionais não são cumpridos”, salientando que a UE “faz regressar todas as pessoas às fronteiras exteriores da União Europeia” sem se importar de “ver quem tem direito de asilo à luz da Convenção de Genebra”.

Considerando isto “muito grave”, o cardeal questionou: “Como é que um discurso e uma prática são totalmente diferentes?”

“Eu penso que, como Igreja na União Europeia, devemos ser um pouco a consciência da Europa”, sustentou, referindo-se, depois, às notícias diárias do Mediterrâneo com números de pessoas que morreram.

Para o arcebispo do Luxemburgo, “as pessoas que estão nas embarcações perdem a fé na Europa”.

“Falamos da nossa humanidade, se não reagirmos com humanidade, perderemos a nossa própria humanidade” e a construção europeia sem humanidade não terá futuro, advertiu.

A peregrinação de agosto ao Santuário de Fátima integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 49.ª Semana Nacional de Migrações, que começou dia 08 e termina no próximo domingo.

A semana tem como tema “Rumo a um nós cada vez maior”, o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 26 de setembro.

Esta é a segunda vez que o arcebispo do Luxemburgo preside a uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima, depois de o ter feito em agosto de 2013.

Paróquias devem estar atentas a trabalhadores estrangeiros no seu território – padre no Luxemburgo

O padre Rui Pedro, pároco em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, desafiou hoje as paróquias portuguesas a “dar uma olhadela” aos trabalhadores estrangeiros no seu território, considerando que o que se reivindica para os emigrantes deve ser igual para os imigrantes.

“Seria um desafio muito grande neste momento para as paróquias de Portugal dar uma olhadela no seu território aos trabalhadores estrangeiros que existem”, afirmou o sacerdote português, na conferência de imprensa que antecede a peregrinação internacional de 12 e 13 agosto ao Santuário de Fátima, que integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado.

O pe. Rui Pedro, que é da região Oeste (dividida entre os distritos de Leiria e Lisboa) e tem visitado algumas paróquias rurais onde há “muitos imigrantes do Nepal, do Bangladesh do Sri Lanka a trabalhar” nos campos, “na apanha da fruta e outras coisas”, considerou que “as paróquias também devem tornar-se sensíveis a esta realidade aqui em Portugal”.

“Às vezes reivindicamos coisas para os nossos emigrantes e não reivindicamos o mesmo ou não cedemos o mesmo aos nossos imigrantes aqui em Portugal”, declarou.

Para o pe. Rui Pedro, “as pessoas não vêm assim, ao deus dará, haverá redes que os trazem”, e assim como os portugueses que vão em trabalho sazonal para o estrangeiro, também augurou para os imigrantes habitação, salários e apoio familiar dignos.

Segundo o sacerdote, estes fluxos migratórios “não têm nada a ver com os anos 90”, pois não “há uma partilha cultural”, sustentando que este é “um desafio grande para a Igreja portuguesa de abertura, não só porque são trabalhadores, mas “o mais importante é que são homens e mulheres que necessitam do apoio da Igreja, também na defesa dos direitos humanos, da habitação, do trabalho”.

Do Luxemburgo, país onde 48% da população é estrangeira e a comunidade portuguesa está bem integrada, referiu tratar-se de “um laboratório muito curioso a nível da comunhão e da interculturalidade”, e que “seduz pelas suas condições de vida e também pelo trabalho que vai havendo”.

“Quem vive no Luxemburgo hoje pode constatar que é um estaleiro a céu aberto”, observou, referindo que “há muitas obras públicas a serem feitas”.

De acordo com o pároco, “emigrar para o Luxemburgo pode ajudar pessoas que aqui a vida não correu bem ou, então, a pandemia tem agravado a situação familiar e não resta que tentar a emigração”, reconhecendo que há portugueses a chegar ao Luxemburgo.

Sílvia Reis/ agência Lusa

