Incêndios: Proteção Civil coloca distrito de Santarém sob alerta laranja a partir de sábado

A Proteção Civil colocou cinco distritos do interior norte, centro e sul em alerta laranja no próximo fim de semana, entre 14 e 16 de agosto, devido ao risco de incêndio potenciado pelas condições meteorológicas previstas.

De acordo com informação prestada à Lusa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Faro entram em alerta laranja às 00:00 de 14 de agosto e assim permanecem até às 23:59 de dia 16.

Os distritos da Guarda e Castelo Branco passam a estar em alerta amarelo já a partir das 00:00 de 12 de agosto.

A partir da meia-noite de 13 de agosto juntam-se a este nível de alerta os distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu, uma situação que se prolonga até às 23:59 de 16 de agosto.

Segundo a informação da ANEPC, “devido ao elevado risco de incêndio”, a Proteção Civil determinou um reforço de meios e um pré-posicionamento nas regiões do Algarve, Centro e Norte.

O Grupo de Reforço para Incêndios Florestais (GRIF) do Porto está pré-posicionado em Macedo de Cavaleiros; o GRIF I de Lisboa em Mangualde; o Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA) I de Lisboa em Castelo Branco; e o GRUATA II de Lisboa em Quarteira.

Quanto às equipas da força especial de proteção civil há um pré-posicionamento da equipa de combate a incêndios em Barranco do Velho, Faro; e da equipa de análise e uso do fogo na Base de Apoio Logístico de Quarteira.

Devido à subida de temperatura esperada para os próximos dias e a condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais, a ANEPC emitiu um aviso à população recordando que no período crítico de risco de incêndio, até 30 de setembro, vigora um conjunto de proibições, nomeadamente queimadas e queimas sem autorização, o uso de alguma maquinaria agrícola ou o uso de fogo para cozinhar em espaços rurais em locais não autorizados, para além da proibição de fumar ou fazer lume em espaços florestais.

O primeiro-ministro, António Costa, apelou hoje para que os portugueses tenham “cuidados acrescidos” na prevenção de incêndios, numa altura em que a meteorologia indica “que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos”.

Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou que os valores da temperatura máxima em Portugal continental vão subir até ao próximo fim de semana, quando devem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões do interior, esperando-se também ao longo da semana um agravamento do risco de incêndio.

O IPMA espera que as temperaturas mais elevadas sejam registadas no interior norte e centro, assim como no interior do Alentejo e em alguns locais do Algarve.

Para o litoral norte e centro é esperada uma subida de temperatura a partir de sexta-feira.

A partir das 12:00 de quarta-feira e até às 12:00 de sexta-feira há sete distritos que vão estar sob aviso amarelo devido ao calor: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

Os valores de temperatura elevados devem manter-se até domingo esperando-se que as temperaturas comecem a descer na segunda-feira, dia 16, mas com grande parte do território ainda com valores de temperatura máxima acima dos 30 graus e as regiões do interior de Castelo Branco e do Alentejo com temperaturas máximas acima dos 36 graus.

