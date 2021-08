Move PME coloca um consultor em cada empresa com financiamento de 90%

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém implementa há largos anos o programa de consultoria empresarial Move PME, que permite às empresas participantes – com financiamento de 90% – acolher um consultor especializado em negócios para a elaboração de um diagnóstico e definição de um plano de ação com vista à sua reorganização e melhoria. Uma das principais vantagens enumeradas pelas empresas participantes é o facto de o programa permitir responder às necessidades específicas das empresas.

Um acompanhamento de maior proximidade e uma maior intervenção junto das reais necessidades das empresas são, claramente, as principais vantagens de participação no Move PME, programa de consultoria empresarial da NERSANT. É esta a opinião unânime das empresas participantes no programa, que permite a atribuição de um consultor sénior especializado em negócios, a cada empresa.

O processo de participação no programa é simples: aquando da formalização da adesão, a empresa deve escolher a área de intervenção que pretende implementar – estão disponíveis os ciclos temáticos “Organização e Gestão”, “Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade; Ambiente; SST; Inovação; entre outros), “Internacionalização”, “Capitalizar: otimização de recursos financeiros”, “Economia digital”, “Indústria 4.0” e “Gestão Estratégica” – atribuindo a NERSANT, a partir daí, um consultor a cada empresa participante, que vai, em primeiro lugar e em conjunto com o empresário, elaborar um diagnóstico transversal à atividade da empresa, identificando pontos críticos e necessidades, de acordo com a área temática selecionada.

Elaborado o diagnóstico, o consultor e o empresário trabalham na realização de um plano de ação, onde são definidos, entre outros, os objetivos estratégicos com o mesmo, bem como as etapas e processos de mudança para lá chegar. Todo o trabalho de implementação do plano de ação é levado a cabo em estrita colaboração entre o consultor e o empresário, num trabalho de proximidade muito elogiado pelas empresas participantes. “A consultoria permite um acompanhamento de maior proximidade”, confirmou Daniel Barbosa, sócio-gerente da Pluritime – Contabilidade e Consultoria, acrescentando que “este acompanhamento especializado a preços acessíveis para as empresas”, fazem do programa Move PME, “uma ação fundamental”.

A mesma opinião tem José Vassalo, gerente do centro de contabilidade J. Vassalo. “A consultoria é mais focada nas necessidades individuais das empresas e na definição de soluções”, disse o empresário, que reforçou como vantagem do projeto “a consultoria individual e personalizada à empresa”, bem como “a integração do consultor na empresa”, “a implementação de novas formas de organização do trabalho” e a “aquisição de novas competências”. “A NERSANT presta um apoio muito importante às empresas, em diferentes áreas estratégicas. A proximidade às empresas e o domínio das necessidades do tecido empresarial do distrito capacita a associação de ferramentas para lançar constantemente desafios às empresas, que lhe são bastante vantajosos”, referiu ainda José Vassalo.

O programa permite ainda, paralelamente à consultoria com o empresário, a realização de sessões de formação com o envolvimento dos trabalhadores, de modo a que os mesmos estejam alinhados com os processos de reorganização, mudança e melhoria que o programa Move PME possibilita.

De referir que o Move PME continua a ser implementado pela NERSANT junto das empresas da região. O programa de consultoria decorre durante cerca de um ano, com financiamento comunitário de 90%. Até ao momento, a associação já implementou o programa em mais de 500 empresas da região do Ribatejo, com resultados muito satisfatórios nas suas estruturas e competitividade.

Para mais informações sobre o Move PME, os interessados podem consultar a área formação do portal da NERSANT (www.nersant.pt), ou questionar o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

