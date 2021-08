Bio Showcase com Gonçalo Pratas hoje no Largo da República em Aveiras de Cima

Continua a decorrer o programa “Artéria – Artes ao Vivo”, até 16 de outubro, em todo o Concelho de Azambuja.

Já esta sexta-feira, 13 de agosto, pelas 21h00, no Largo da República em Aveiras de Cima, poder-se-á assistir a mais uma proposta de talentos locais, com um Bio Showcase centrado na vida e carreira do artista Gonçalo Pratas. Este será um concerto intimista, que contará com entrevista ao cantautor, na sua terra natal, bem como com apresentação de algumas músicas do seu novo álbum “Metade do Tempo”. Este espetáculo terá, ainda, a presença e o contributo de alguns intervenientes que, ao longo da vida, se cruzaram com o protagonista da noite.

Refira-se que o álbum foi lançado nas plataformas digitais em maio de 2020, sendo as músicas da autoria de Gonçalo Pratas e contando com a participação da escritora Inês Pupo, que colaborou na composição das letras. Este disco teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa dos Autores.

Os espetáculos “Artéria – Artes ao Vivo” cumprirão todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Não se efetuam reservas para estes eventos e o público ocupará os lugares disponíveis, por ordem de chegada, segundo a indicação dos assistentes de apoio. O recinto dos concertos estará delimitado, haverá circuitos de entrada e de saída bem como dispensadores de desinfetante. Reforça-se o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento da sinalética e de todas as orientações.

