PS apresenta listas de candidatos autárquicos em Abrantes

A Estação de Canoagem de Alvega recebeu a 12 de agosto, quinta-feira, a cerimónia de apresentação das listas do Partido Socialista à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Abrantes.

Na lista à Câmara Municipal destaca-se a continuidade do atual executivo camarário composto por Manuel Jorge Valamatos, João Gomes, Celeste Simão, Luís Dias e Paula Grijó, a que se somam dois novos elementos: Raquel Olhicas, enfermeira especialista que assumiu a coordenação do Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes, e Nuno Gomes, professor de educação física, com um percurso ligado à formação desportiva de jovens e adultos.

Ricardo Aparício, presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Abrantes, foi o primeiro a discursar e reforçou a “escolha criteriosa de homens e mulheres que ao longo das suas vidas pessoais e profissionais demonstraram ter o perfil necessário e a vontade para abraçarem este desafio. Muitos, a grande parte, não são militantes do Partido Socialista, mas estão alinhados com a nossa matriz de pensamento. Esta matriz que nos norteia, de trabalhar e servir Abrantes e a sua comunidade da melhor forma possível.”

José Felício, recandidato a presidente da Junta de Alvega e Concavada, salientou “que cada vez mais ser presidente de Junta é um trabalho de equipa que exige muito trabalho e dedicação de todos.”

Alexandra Simão, líder da Juventude Socialista de Abrantes afirmou estar “perante homens e mulheres que aceitaram desafiar-se naquilo que é decidir o futuro da vida das pessoas e sabemos o quão difícil é sair da zona de conforto e ser-se ousado. E porque é de pessoas que falamos aqui, deixem-me dizer-vos que é com muita emoção, mas também com grande sentido de responsabilidade e compromisso que hoje vejo que os jovens também vão ocupar um lugar neste nosso exercício da democracia.”

António Mor, recandidato à Presidência da Assembleia Municipal, salientou a necessidade de “estarmos à altura de perceber e de sermos capazes de construir todos os desafios que se nos colocam e todos os propósitos eleitorais que pretendemos que sejam realidade no nosso concelho, contribuindo para o desenvolvimento do Médio Tejo e do País”, num “propósito de mão na mão fazermos o amanhã que desejamos.”

Coube a Manuel Jorge Valamatos, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Abrantes, fechar esta sessão. O atual presidente falou sobre a equipa e o projeto com que se vai apresentar aos abrantinos, suportado na confiança e competência que esta equipa tem demonstrado ao longo dos últimos anos.

Manuel Jorge Valamatos considerou que “estamos num tempo de grande exigência, mas isso obriga-nos a ter muita inteligência. Obviamente, que a nossa experiência e o nosso conhecimento colocam-nos numa posição de grande responsabilidade”. Apontou de seguida às “oportunidades que decorrem do Plano de Recuperação e Resiliência, Portugal 2030, o Fundo de Transição Justa, e um conjunto de instrumentos e quadros de apoio comunitário decisivos e que têm de estar disponíveis para os nossos territórios”.

Manuel Jorge Valamatos destacou que “o Partido Socialista está a concorrer a todos os órgãos autárquicos, preenchendo todas as suas listas”, apontando a uma “vitória consistente porque há muito trabalho à nossa frente”.

Devido às contingências relacionadas com a pandemia COVID-19, esta apresentação contou apenas com um número limitado de pessoas, de acordo com as indicações das autoridades de saúde, razão pela qual a apresentação foi transmitida em direto na página oficial da candidatura na rede social Facebook.

