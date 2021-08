Reflexos para uma Toponímia além Tejo na Vila de Constância

Existe na Vila de Constância e seu termo, uma muito remota tradição escrita e oral, em torno do topónimo «Entre as Vinhas», além Tejo. Uma recente decisão camarária veio interferir naquela zona, adoptando uma solução toponímica que, no mínimo, deveria ser reponderada pela Câmara, após parecer da Junta de Freguesia.

Margem sul de Constância, vista da Torre da igreja de Nossa Senhora dos Mártires. 2018.

Dizem os eruditos que a toponímia é uma ciência auxiliar da história, a qual se dedica ao estudo sobre a origem e etimologia dos nomes das localidades. A toponímia requer pois o domínio de vários saberes (história, arqueologia, etnologia, conhecimentos filológicos e outros). Qualquer proposta de alteração do nome de uma rua, a título de exemplo, há-de ser o resultado de um procedimento rigoroso e democrático. Nas duas últimas semanas o Município de Constância, numa decisão sem precedentes, veio alterar o nome de uma rua tendo feito uma opção que me merece alguns reparos. Salvo melhor opinião, claro.

A Câmara Municipal de Constância, na sua reunião de 11 de Agosto, aprovou uma alteração toponímica para a margem sul da freguesia de Constância. O ainda presidente da edilidade informou a população através da sua página oficial e oficiosa, no Facebook, que a «Rua do Tejo» tem agora uma nova designação: «Rua da Fábrica». Embora não tivesse adiantado qualquer explicação para o facto, é público e notório que a edilidade vinha ignorando a circunstância de existirem na freguesia duas ruas com a mesma denominação o que, com alguma frequência tem levado à invasão do centro histórico por parte de camionistas, enganados pelo GPS ou, melhor dizendo, por quem deveria há muito ter corrigido a toponímia e a sinalética? Ainda recentemente se assistiu na praça do centro histórico a uma manobra de um veículo pesado que culminou na destruição parcial de um «frade, colunelo ou «falo» – como queiram – do monumento do Pelourinho, acaso, de interesse público. Convém esclarecer que o Pelourinho contém elementos, do velho Pelourinho, do Pelourinho de 1821 e ainda elementos adiccionados salvo erro nos anos 50 ou 60 do século passado. Convinha, pois, actualizar a sua memória descritiva oficial…

A escolha da nova denominação apanhou a todos de surpresa e, verdade seja dita, não foi sujeita a escrutínio público. É, por assim dizer, uma não-escolha, uma imposição.

Vem ao caso citar o facto de estar ainda pendente na secretária do presidente da câmara, no caso, uma petição pública cujo objecto é, nem mais nem menos, a atribuição de uma rua ao poeta Tomaz Vieira da Cruz, nome internacionalizado pela enciclopédia britânica, pela UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, pela crítica literária e apenas ignorado pela câmara marxista da Vila que o viu nascer e que amava profundamente. Adiante.

Na sua descrição sobre a Vila de Punhete e seu termo publicada em 1712 (anterior designação da vila de Constância), o padre Carvalho da Costa refere-nos a ermida de «Santo António de Entre As Vinhas», «que fica além do Tejo». E acrescenta: «Tem mais para esta parte o lugar do Barro que consta de 25 vizinhos». Temos assim dois lugares ou sítios (?) o do «Barro» e «Entre As vinhas»? Cabe a uma comissão toponímica apurar estas questões, valendo-se da tradição e da prova histórica. O que sabemos é que a capela que terá sido a segunda a ser construída no reino após a morte do Santo taumaturgo de bens e mercês e que, mercê da poluição atmosférica da vizinha fábrica que a câmara tanto elogia (ao ponto de lhe atribuir uma rua) tem o seu telhado e cobertura em degradação. Já aqui demos notícia anteriormente duma recusa da CAIMA em acudir às preces paroquiais para se salvar o telhado desta ermida do século XIII.

À lista das indignações podemos acrescentar outras, acaso relacionadas com a poluição do Tejo (o nome da Rua que por usurpação a CAIMA adopta, com o beneplácito municipal), ou com a poluição da cultura de pessegueiros (ler acórdão da STJ de 13-02-1992)., para não citar as poluições sonora e atmosférica (o caso intrincado do derrame de ácido nítrico em 2013 ainda está pendente na IGAMAOT, não conseguindo a inspeção notificar a administração da fábrica, há vários anos…). Tenho as respostas da IGAMAOT, contraditórias, e que enjoam. O destino, mais do que irónico, revela-se trágico.

O padre Carvalho da Costa dá-nos ainda uma outra informação a de que «é esta vila abundante de azeite, vinho, frutas (…), que em boa quantidade se conduzem para Lisboa em barcos da mesma vila (…)». E remata: «(…) são também mui estimadas as suas uvas malvazias dos quintais (…)».

O vi­nho que chegava a Lisboa por via flu­vial, pelo que se depreende do «Pranto de Maria Parda», deveria ter muita importância e tomava o nome dos portos de embar­que, onde se destacavam Punhete, Abrantes e Santarém. Neste monólogo, Gil Vicente, dá voz a uma mulher, Maria Parda, das classes mais baixas, grande apreciadora do vinho e inicia o discurso tratando da empresa que era encontrar o precioso líquido para consumi-lo.

Camões, a confirmar-se a autoria da famosa Carta II, escreveu de Lisboa a um seu amigo (que eruditos identificam como o poeta do palácio da torre, João Lopes Leitão): «(…) Entre algumas novas que mandastes, vi que me gabáveis a vida rústica (…)». E continua, contrapondo a vida da corte com a de Punhete (Constância), como se julga ser: «Primeiramente digo que cá vivem os homens na mão do mundo, o que não fazem os de lá; porque, se lá tendes conta com visitar fazenda, enxertar árvores, dispor cravos, ir ver se a lagarta rói a vinha (…)».

Justino Mendes de Almeida, saudoso amigo e mestre camoniano – como poderei esquecer quem tanto me apoiou e ensinou? – ofereceu-me em tempos (31-7-2001) uma cópia da famosa Carta II a que atrás aludo, tendo escrito que dela e da Carta I, mandada da Índia, há uma cópia quinhentista apógrafa, isto é, trasladada, num códice da Biblioteca Municipal de Évora. O que é novo e aqui revelo é este seu apontamento com que me presenteou o antigo Reitor da Universidade Autónoma Luís de Camões e Presidente do Centro Internacional de Estudos Camonianos: «Se estas duas cartas não fossem autênticas, quem é que, ainda no século XVI, os considerava como tais?».

Por tudo o que atrás venho expondo, sou em crer que o nome ou topónimo «Entre As Vinhas» estará indelevelmente ligado à nossa freguesia e também, para o que aqui releva, à margem sul precisamente onde agora a câmara vem alterar o nome da «Rua do Tejo» para «Rua da Fábrica».

Não conheço o parecer da Comissão toponímica do Município de Constância que vem legitimar a alteração da «Rua do Tejo» para «Rua da Fábrica» (A Junta???), deixando de fora, os topónimos «Santo António Entre as Vinhas» ou mesmo o nome do poeta Tomaz Vieira da Cruz.

Sobre o interesse do actual executivo nestas coisas da toponímia ou mesmo da heráldica acabo de receber nota amiga do Comendador Paulo Falcão Tavares, secretário da Academia Tubuciana de Abrantes, sobre a falta de resposta da Câmara Municipal de Constância face à notícia da publicação da obra «Heráldica familiar nos Concelhos de Abrantes, Gavião, Mação, Sardoal, Ponte de Sôr, Constância e Vila de Rei».

Na sua Carta II, dirigida como se pensa, ao poeta João Lopes Leitão, de Punhete (Constância), Camões, com espírito e graça, fala-nos então de outras lagartas da Corte que parece, creio, terão vindo nos barcos de água-acima…: «os de cá hão–de–ter conta com enxertar suas vidas de maneira que floresçam suas obras, porque a lagarta das más línguas não roa a vinha das vidas alheias, e trazer sempre aparadas as palavras para falar com que se preza disso, cousa que eu tenho por grande trabalho, – andar à discrição de amores fingidos, que os pastores lá não têm».

José Luz

(Constância)

PS – não uso o dito AOLP.

