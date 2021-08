Retoma das Férias Ativas Verão 2021 promovidas pelo Município de Azambuja

O Município de Azambuja continua a dinamizar o programa de “Férias Ativas Verão 2021” durante a interrupção letiva do Verão, destinado às crianças entre os 6 e os 14 anos de idade de todo o Concelho de Azambuja.

As Férias Ativas tiveram início em junho, e serão, agora, retomadas nos períodos de 30 de agosto a 3 de setembro, de 6 a 10 de setembro e de 13 a 15 de setembro.

A nova fase do programa será realizada integralmente no Parque Temático Rural Tambor, em Aveiras de Cima, com mais de 100 jogos e atividades ao ar livre e, ainda, em contacto com mais de 100 animais de quinta.

Os participantes serão organizados, em grupos até 10 elementos, tendo em consideração a localidade de residência e divididos por faixa etária: dos 6 aos 10 anos e dos 11 aos 14 anos. As atividades decorrerão de forma diversificada ao longo da semana e adaptada à faixa etária dos participantes. Cada grupo será acompanhado por um monitor do Parque Temático Rural Tambor. O programa Férias Ativas garante o transporte de ida e volta entre os vários pontos de recolha espalhados pelo concelho e para o local da atividade. Os locais de recolha e horários definidos serão divulgados oportunamente.

As inscrições irão decorrer em formato online, através do preenchimento do seguinte formulário – https://docs.google.com/forms/ e tem de ser realizadas até às seguintes datas:

– Semana de 30 de agosto a 3 de setembro – inscrições até 23 de agosto

– Semana de 6 a 10 de setembro – inscrições até 30 de agosto

– 13 a 15 de setembro – inscrições até 6 de setembro

A inscrição garante, igualmente, a todas as crianças o respetivo seguro e o almoço (servido no refeitório da Escola Secundária de Azambuja).

O custo de participação é de 26,05€ por semana. As crianças com Ação Social Escolar – Escalão B pagam 11,15€ e com Escalão A pagam apenas 3,75€. No caso da inscrição de irmãos, e quando o agregado familiar não tenha escalão atribuído, há lugar a uma redução de 25% na inscrição do segundo educando e de 50% na inscrição do terceiro e dos seguintes.

É de referir que, na terceira semana, o valor do custo de participação será ajustado aos 3 dias de atividades.

O programa Férias Ativas de Verão 2021 cumprirá todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. Para mais informações, contactar o serviço de Desporto do Município de Azambuja através dos seguintes contactos: desporto@cm-azambuja.pt / 969 291 780 / 263 400 475

