Comeres & beberes – Carapau do gato

O tão talentoso como ignorado pintor e caricaturista Stuart de Carvalhais retratou vibrantemente as varinas e os meninos da sociedade lisboeta de menores posses, onde abundam referências a bichanos e carapaus.

Para lá do seu talento e do acendrado benfiquismo, Stuart deu fulgor a denominado carapau do gato consumido pelos mais carentes que dos mesmos fizeram elemento primacial de inúmeras receitas culinárias que nos tempos correntes entraram por mérito próprio nos receituários apesar do desdém aparvalhado de vários chefs de cozinha enquanto os cozinheiros e as Mestras cozinheiras lhe dedicam atenção contribuindo para a satisfação sensorial e estomacal dos detentores de bons palatos e bolsas de reduzido volume.

As representações do carapau do gato mais populares serão na companhia de arroz de tomate, com açorda, migas e em escabeche simples ou de tomatada. A cozinha urbana das tabernas e carvoarias de antanho utilizavam os ditos carapaus como marketing pois contribuíam para o aumento do consumo de vinho carrascão rivalizando com os bifes de folha seca (iscas de fígado), já na cozinha rural os carapaus tinham a missão de alegrar o mata-bicho dos trabalhadores do campo, além de continuarem a ser a suculenta quebra dos almoços onde prevalecia a carne de porco.

Há dias, no decurso de um almoço no período de férias surgiram em cima da mesa carapaus dos tarecos em boa fritura acompanhados por cubos de batata cozida e feijão-frade, polvilhados de salsa e cebola cortada em pedacinhos. Para meu gosto só faltou a pitada de molho vilão. De qualquer modo a refeição concedeu-me grato prazer prandial.

Armando Fernandes

