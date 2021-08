Nersant com inscrições abertas para Formação de Formadores em Torres Novas, Cartaxo e Ourém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai iniciar em setembro e outubro, diversas ações do curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores.

Torres Novas, Cartaxo e Ourém são as localidades para onde estão abertas as inscrições para este curso, que permite aos participantes a obtenção de habilitação legal para a prestação de serviços de formação profissional. As ações de formação em agenda para estas localidades decorrem em formato b-learning, combinando sessões presenciais e sessões à distância. Em Torres Novas, a formação decorre de 15 de setembro a 22 de outubro, em Ourém, de 20 de setembro a 27 de outubro e no Cartaxo, entre 04 de outubro e 18 de novembro.

O curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores da NERSANT tem a duração de 90 horas, ao longo das quais será implementado o programa da formação, composto por diversos módulos de aprendizagem, entre eles “Formador: sistema, contextos, perfil”, “Simulação pedagógica inicial”, “Comunicação e dinamização de grupos em formação”, “Metodologias e estratégias pedagógicas”, “Operacionalização da formação: do plano à ação”, “Recursos didáticos e multimédia”, “Plataformas colaborativas de aprendizagem”, “Avaliação da formação e das aprendizagens” e “Simulação pedagógica final”.

A frequência e conclusão com aproveitamento do curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores proporcionará aos formandos a aquisição e o desenvolvimento de competências no domínio pedagógico, o que lhes permitirá o exercício da função de formador nas áreas para as quais estão habilitados.

No final do curso, os formandos que o terminem com aproveitamento, para além da obtenção do Certificado de Competências Pedagógicas, passam ainda a pertencer à Bolsa de Formadores da NERSANT.

Para mais informação sobre o curso de Formação de Formadores, os interessados devem consultar a área referente à Formação Pedagógica Inicial de Formadores do portal da NERSANT (www.nersant.pt), onde está toda a informação, incluindo condições de participação no curso.

Para mais esclarecimentos, os interessados devem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da associação, através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

