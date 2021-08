Provar Portugal na Restauração de Santarém – “O Costa” do Alto Douro traz surpresas gastronómicas ao “Bom garfo”

O programa “Provar Portugal na Restauração de Santarém” traz as especialidades do restaurante transmontano “O Costa” ao restaurante “Bom Garfo” no dia 16 de agosto. Nesta iniciativa gastronómica, a Vitela Maronesa assada e o Bacalhau à Costa serão os pratos de eleição para o menu propositadamente criado para o encontro.

Bacalhau à Casa é uma das especialidades do restaurante “O Costa”

O restaurante ”Bom Garfo”, em Santarém, oferece aos seus clientes pratos da cozinha tradicional portuguesa. De cariz familiar tem como fundadores, Joaquim Teixeira Leite, gerente e impulsionador do negócio, e Maria Luísa Leite, cozinheira dotada que torna os seus pratos únicos e inesquecíveis.

Mãozinhas de vitela maroneza com grão-de-bico é outro dos pratos apresentados pelo restaurante “O Costa” em Santarém

O restaurante “O Costa” leva, desde 1999, os sabores da região de Vila Real a vários certames gastronómicos em todo o país, sempre em representação do Agrupamento dos Criadores da Vitela Maronesa e do Turismo Gastronómico Regional. Dispõe de uma ementa muito variada, na qual se destacam os grelhados de Vitela Maronesa (DOP), o Polvo à Lagareiro e os Filetes de Polvo com Arroz Malandrinho, o Bacalhau à Casa (gratinado no forno com puré), as Mãozinhas de Vitela Maronesa com Grão-de-Bico, e outros pratos típicos.

Restaurante “O Bom Garfo” na zona do Sacapeito em Santarém

Este encontro ocorre no âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, onde, até 21 de setembro, restaurantes representativos das diversas regiões do país irão visitar Santarém, dando a provar as suas iguarias em parceira com restauração local, com a promoção do Município e da Viver Santarém.

O próximo encontro terá lugar a 07 de setembro, na Taberna “Ó Balcão”, que receberá o restaurante “O Académico” de Bragança.

