Residência Senior Club na Póvoa de Santa Iria criou sala Snoezelen para pessoas com Alzheimer

A Residência Senior Club na Póvoa de Santa Iria criou recentemente uma sala Snoezelen, para pessoas com Alzheimer ou outras demências, um tipo de terapia que não encontramos facilmente na zona de Lisboa e Vale do Tejo e que é fundamental para o bem-estar de pessoas com estas patologias.

As salas multissensoriais Snoezelen são espaços interativos concebidos para estimular os sentidos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas com incapacidades e seniores com deficiências cognitivas graves ou demências, que veem afetadas as capacidades motoras e neurológicas. Com o objetivo de criar cada vez mais soluções e disponibilizar o melhor acompanhamento possível, o Grupo ORPEA tem mais uma área Snoezelen na Residência Senior Club.





Os sentidos permitem-nos comunicar e interagir com o nosso ambiente. Desta forma, através de luzes, aromas, música ou sons e texturas, as salas multissensoriais Snoezelen recriam um ambiente que proporciona experiências agradáveis ​​que promovem o bem-estar emocional e estimulam as capacidades físicas e cognitivas das pessoas.



Na Residência Senior Club, a nova sala multissensorial Snoezelen é um recurso valioso, “que permite aos terapeutas criar ambientes descontraídos e agradáveis, fisicamente e cognitivamente acessíveis, que estimulam os sentidos e facilitam a interação dos seniores com o seu meio, com as suas famílias, com outros residentes e até com os cuidadores”, destaca a Diretora Técnica da Residência, Carolina Beirão. Mais especificamente, é assim possível trabalhar a memória, a comunicação e até a coordenação psicomotora.





BENEFÍCIOS DAS SALAS MULTISSENSORIAIS SNOEZELEN PARA PESSOAS COM ALZHEIMER:

A estimulação sensorial é especialmente benéfica em pessoas com Alzheimer ou deficiência cognitiva grave, que têm dificuldade em controlar as suas habilidades psicomotoras. Esse tipo de demência altera as capacidades cognitivas, comportamentais e emocionais e as salas multissensoriais Snoezelen permitem que esses aspetos sejam abordados e estimulados.





Quando a doença de Alzheimer está numa fase avançada, é difícil a pessoa entender o ambiente que a rodeia e conseguir expressar-se. Por isso, estímulos tão básicos como um aroma e uma canção, que evocam memórias, ou uma luz em movimento que desperta a sua curiosidade, representam um grande avanço; acima de tudo, porque também convidam o usuário a escolher qual o elemento do seu ambiente que o faz sentir melhor ou mais confortável, o que fornece informações valiosas para seus cuidadores.

“A possibilidade de escolha melhora a autoestima e o autocontrole dos residentes, reduzindo o stress e melhorando o humor. Por isso, as salas multissensoriais Snoezelen ajudam as pessoas com Alzheimer a manter o contato com o meio ambiente e, acima de tudo, a manter o cérebro recetivo aos estímulos”, enfatiza André Rodrigues, coordenador médico das Residências ORPEA em Portugal.





5 ELEMENTOS QUE AS SALAS MULTISSENSORIAIS SNOEZELEN OFERECEM:

Partindo dos cinco sentidos, as salas multissensoriais Snoezelen oferecem aos profissionais diversos elementos que facilitam o alcance dos seus objetivos terapêuticos:



• Visão: fibra ótica, tubos de bolhas que mudam de cor, discos de efeitos projetados;

• Tato: painéis de textura, caixas com diversos produtos de diferentes tamanhos, formas e texturas;

• Olfato: difusor de aromas;

• Paladar: mordedores e mastigadores;

• Audição: painéis musicais, instrumentos, música de fundo, cama d’água que vibra ao ritmo da música.





“O terapeuta vai fazer uma avaliação contínua dos residentes e vai adaptar os diferentes elementos disponíveis para estimular as suas capacidades, dependendo dos objetivos terapêuticos que a equipa de profissionais se propôs atingir”, conclui o coordenador médico das Residências ORPEA em Portugal, André Rodrigues.

