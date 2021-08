BE propõe recuperação do coreto, das escadinhas de Stª Clara e quer criar Museu municipal de Santarém (com vídeo)

O Bloco de Esquerda considera “vital a melhoria do espaço público e a recuperação dos espaços degradados”. Nesse sentido, as candidatas Fabíola Cardoso e Manuela Marques voltam a defender a recuperação do Coreto e das Escadinhas de Stª Clara, sublinhando “a importância da preservação da qualidade do espaço público e o seu usufruto pela população”.

Em vídeo, Manuela Marques traçou resenhas históricas nos dois casos salientando que, no caso do Coreto, a Assembleia Municipal aprovou uma recomendação em 2015 para a recuperação do Coreto sob proposta de uma petição popular com centenas de assinaturas. O então movimento “No Coração da Cidade – Santarém” propôs a melhoria do jardim da República por forma a ter mais sombras e voltar a ser um local aprazível com a recuperação do coreto aproximando-o do que era anteriormente. A candidata independente na lista do BE salientou que o BE tinha o acordo do projetista e considerou que esta maioria não tem respeito pela cidadania.

Fabíola Cardoso salientou que aquando das obras neste jardim e na cidade, por exemplo na rotunda frente ao Centro Comercial W, foi recolhido imenso material de interesse museológico. Ricardo Gonçalves prometeu um museu municipal que expusesse o património recolhido o que nunca veio a acontecer. Santarém tem um vasto património arqueológico e histórico que permanece escondido da população sem que esta possa conhecer. Mais um exemplo da falta de capacidade do executivo PSD em valorizar os recursos locais, promovendo a criação de emprego e o desenvolvimento económico sustentável.

A candidata à presidência da Câmara Municipal de Santarém recordou que desde fevereiro de 2015 que o BE tenta a recuperação das Escadinhas, junto à Escola Secundária Sá da Bandeira, que tem muros em ruína, vandalizados e com sujidade permanente. Desde então a Câmara tem feito sucessivas promessas de recuperação sem nunca as ter concretizado. Fabíola Cardoso quer que este anfiteatro ao ar livre seja recuperado podendo ser utilizado como um recurso pedagógico pelas escolas, uma vez que se localiza numa zona de interesse para o ensino/aprendizagem de disciplinas de caráter científico, como a Geologia ou a Biologia.

Esta semana o BE publica três vídeos: i) Escadinhas de Stª Clara, Coreto/Jardim da República e “Fazer as pedras falar” sobre a memória histórica em Palhais/Ribeira de Santarém.

