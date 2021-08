Critical Software pretende duplicar equipa em Tomar até ao final do ano – Candidaturas abertas

A Critical Software, empresa especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos, pretende duplicar a equipa do escritório de Tomar até ao final do ano de 2021 e, para tal, tem neste momento 25 oportunidades para o desenvolvimento de projetos nas áreas de aeronáutica, automóvel, e-commerce, fintech e Internet of Things (IoT). Os interessados podem obter mais informações a enviar a sua candidatura através do website.

A empresa procura profissionais com diferentes níveis de experiência e diferentes conhecimentos de desenvolvimento de software para integrar a sua equipa. Localizado no coração da cidade, o escritório de Tomar celebra este ano o seu terceiro aniversário e inclui, por exemplo, um espaço onde o colaborador pode desligar da sua rotina e desenvolver as suas próprias ideias com recurso às mais recentes tecnologias.

“Tomar é uma cidade com um enorme potencial, quer pelo seu envolvimento académico, quer pelo ambiente propício à inovação. Temos desenvolvido e apoiado, nos últimos anos, várias iniciativas na cidade, em conjunto com o Instituto Politécnico de Tomar e o talento local tem-se revelado muito nesses momentos. Estamos confiantes que há profissionais capazes nesta região e queremos proporcionar-lhes uma oportunidade de carreira atrativa e desafiante”, explica Filipa Carmo, responsável pela área de atração de talento da Critical Software.

A aposta da Critical Software na região de Tomar está alinhada com o seu objetivo de impulsionar o crescimento dos seus escritórios fora das metrópoles. Além de Tomar, a tecnológica portuguesa tem ainda centros de engenharia em Viseu, Vila Real, Coimbra, Lisboa e Porto sendo que o objetivo é continuar a reforçar as equipas também nestas zonas do país.

Os interessados poderão realizar a sua candidatura através do email csw-recruitment@criticalsoftware.com ou do site.

