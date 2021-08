In.Santarém – Documentário “A Lezíria a Gostar Dela Própria” apresentado no sábado no Convento de S. Francisco

No âmbito da programação do In.Santarém, nesta sexta-feira, 20 de agosto vai ser apresentado o documentário “A Lezíria a Gostar dela Própria” (1) e (3), de Tiago Pereira e com som ao vivo pelos “Sampladélicos”, às 21h00, no Convento S. Francisco.

No sábado, 21 de agosto tem lugar a iniciativa “Cine Caravana” (2) e (3), patrocinada pelos CTT: exibição do filme “Aquele Querido Mês de Agosto”, pelas 21h30, no Convento de S. Francisco. É a segunda longa-metragem de Miguel Gomes que cruza ficção com documentário de cenários de Portugal.

A programação do in.Santarém para o mês de agosto, tem agendado para dia 28 de agosto (sábado) – o Filme “Vale” (1) e (3), pelas 21h00, um documentário sobre Braamcamp Freire, dirigido por Miguel Canaverde e Pedro Mourinha, e realizado em Residência Artística, com a participação da população local.

No dia 1 de outubro (sexta-feira) realiza-se o Concerto de Camané & Mário Laginha “Aqui está-se Sossegado”, às 21h30, no Grande Auditório do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.

Os bilhetes, com o custo de 10 euros, já estão à venda no TSB – Teatro Sá da Bandeira, na BOL: https://cmsantarem.bol.pt/Comprar/Bilhetes/98918-camane_mario_laginha_i_aqui_esta_se_sossegado-cnema_c_nac_exposicoes/?fbclid=IwAR3YDSC1lDS0V4F7Le2V7JcB5Nzmdc-zRQ4uYhmpqcgBa0haruW3CuX6x2w , na Worten, na FNAC e nos CTT.

No dia do espetáculo no CNEMA, a bilheteira abre 1 hora antes da sessão.

Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos. Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora o inevitável aprofundamento dessa simbiose: “Aqui está-se sossegado” é um novo projeto pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco.

Conheça aqui uma das músicas do Projeto “Aqui está-se Sossegado”: https://www.youtube.com/watch?v=EM008zcvKg0

(1) – Esta atividade está integrada na Programação em Rede, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – CIMLT, em parceria com o Município de Santarém, através do projeto Santarém Cultura, e tem o apoio da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.

(2) – Para assistir a este filme, de entrada gratuita, pode levantar o seu bilhete nas lojas CTT de SANTARÉM, na Rua Teixeira Guedes.

(3) A entrada dos espetáculos é gratuita mas é obrigatória a apresentação de bilhete. Este pode ser levantado no local do evento, que abre as suas portas 45 minutos antes do início do respetivo espetáculo.

Devido às medidas de contingência do COVID-19 e de modo a prevenir os contágios, para além do uso obrigatório de máscara, da desinfeção das mãos à entrada e do dever de se respeitar o distanciamento social e os circuitos de circulação, a atribuição de lugar é feita por ordem de chegada.

Colabore com o preenchimento do consentimento informado no local (traga a sua caneta), e no final do espetáculo permaneça sentado no seu lugar, e aguarde por indicações do pessoal que está a prestar apoio aos eventos.

A organização adverte que a programação pode sofrer alterações, devido às medidas de contingência do COVID-19

