Ministra Marta Temido assegura ao presidente da Câmara que o “Cartaxo vai ter novo centro de saúde”

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, reuniu hoje com a Ministra da Saúde, Marta Temido. No final da reunião solicitada pelo autarca, o presidente da Câmara Municipal recebeu da Ministra da Saúde “a garantia de que o Cartaxo vai ter um novo Centro de Saúde, financiado pelas verbas da chamada bazuca europeia”.

O presidente da Câmara anuncia em comunicado “o resultado da reunião com a Ministra da Saúde, como uma das melhores notícias que poderíamos receber para melhorar a vida das pessoas, particularmente de todas aquelas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde no nosso concelho”.

Para além deste investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Magalhães Ribeiro defendeu a urgência de “requalificar a Unidade de Saúde de Pontével e a extensão de Vale da Pedra, assim como, o urgente reforço de profissionais de saúde para o nosso concelho, em especial, ao nível de médicos de família”.

Segundo a Ministra Marta Temido “o Cartaxo vai ter um novo Centro de Saúde, que vai assegurar melhores condições quer de trabalho para os profissionais de saúde, quer de atendimento para os utentes, possibilitando, ainda, um maior número de valências de serviços de saúde.” A nova infraestrutura de saúde “já está inscrita nas prioridades do Governo e a obra vai ser financiada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O ministério já deu instruções à ARS de Lisboa e Vale do Tejo para iniciar os trabalhos técnicos, em parceria com os serviços da Câmara Municipal do Cartaxo, para determinar a futura localização e a implantação do novo edifício”, informou a Ministra da Saúde no final da reunião desta manhã.

Pedro Magalhães Ribeiro congratulou-se com a decisão do Governo, destacando que “a nossa reivindicação de muitos anos foi, finalmente, acolhida pela administração central, o que vai permitir à população do concelho passar a contar com uma infraestrutura nova, criada de raiz para dar resposta às novas exigências regulamentares e às novas necessidades dos mais de 15 mil utentes ali inscritos e proporcionar aos profissionais de saúde, a quem tanto devemos, condições dignas para o exercício das suas funções”. O autarca acrescentou que “qualificar os equipamentos de saúde pública é a melhor forma de dignificar e proteger o direito à saúde, o direito à vida de cada ser humano, é a melhor forma de dignificar o SNS e os seus extraordinários profissionais”.

Entre as reivindicações que Pedro Magalhães Ribeiro levou à Ministra da Saúde, esteve também a requalificação do edifício que acolhe a Unidade de Saúde Familiar D. Sancho I, em Pontével, assim como, a sua extensão em Vale da Pedra. Pedro Magalhães Ribeiro informou a Ministra da Saúde do “enorme empenho da Câmara Municipal na concretização desta requalificação. A exemplo do que fizemos em Valada no ano de 2018, em que assumimos 36 mil euros de investimento municipal para garantir que a extensão de Saúde se mantivesse aberta, também mantemos disponibilidade para, através do orçamento do Município, garantir a intervenção em Pontével e em Vale da Pedra”, afirmou o autarca.

Na reunião com a Ministra da Saúde o presidente da Câmara Municipal reivindicou ainda “o reforço de meios de transporte e o reforço do número de médicos de família no nosso concelho, essenciais para garantir os cuidados de saúde a cada concidadã e cada concidadão da nossa terra. As infraestruturas são essenciais e prioritárias, mas, igualmente determinantes, são os profissionais que diariamente acompanham e cuidam da nossa comunidade”, destacou Pedro Magalhães Ribeiro para quem “esta é uma luta diária que vamos manter, porque ninguém pode ficar para trás”.

