Teqball dos “Caixeiros” na Figueira da Foz

Disputou-se no sábado o I Open Beach Teqball AD Buarcos, segunda prova desta variante do Teqball, que contou com o apoio da Federação Teqball Portugal.



Das 10 Duplas que pisaram o areal da Praia de Buarcos, 2 vestiam as cores dos “Caixeiros” de Santarém.

Nuno Mendonça e João Paulo Henriques, que fizeram a estreia no Beach Teqball, terminaram a prova na 7ª posição, tendo atingido as Meias-finais do Quadro Complementar.

A outra dupla do clube scalabitano, composta por Rui Marques Leitão e o internacional israelita Omri Cohen, terminou no 2° lugar do Quadro Complementar, tendo perdido na Final com a dupla Marcelo Júnior e Diogo Martins, da Figueira da Foz.

Uma participação positiva dos “Caixeiros”, tendo em conta as condições e características desta variante do Teqball.Esta foi a 12ª participação de atletas dos “Caixeiros”, em competições da modalidade, desde Abril deste ano, sendo actualmente o clube mais activo em Portugal.

Os “Caixeiros” também estiveram representados na arbitragem através do Árbitro, Luís Peralta.

Os atletas locais, mais habituados aos movimentos e ao toque de bola no piso de areia, dominaram a competição, mostrando muita qualidade e um bom nível de execução. A dupla Diogo Mota e João Alves, ambos atletas de Futebol de Praia do Sporting Clube de Portugal, conquistou a primeira edição desta prova, vencendo, na Final, Pedro Lima e César Jesus, da Associação Desportiva de Buarcos, vencedores da etapa da Nazaré.

Depois deste evento na praia, os atletas já estão a pensar na 2ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2021, a disputar em Santarém, no próximo dia 28 de Agosto, no mítico Ringue dos Caixeiros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...