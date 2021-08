“A Morte de um Caixeiro Viajante” abre programação de setembro do Centro Cultural do Cartaxo

A peça de Arthur Miller, dramaturgo fundamental do teatro americano, sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo (CCC), no âmbito da Rede Eunice Ageas, projeto do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), que o Centro Cultural integra desde 2019.

A peça sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no dia 4 de setembro, sábado, às 21h30.

Os bilhetes já estão disponíveis online, em www.ticketline.sapo.pt https://bit.ly/3jTIg8l

Escrita por Arthur Miller no imediato pós-guerra, A Morte de Um Caixeiro Viajante chega-nos agora como um sentido Requiem por uma sociedade que se baseia no triunfo individual. Um dos retratos mais magoados do Sonho Americano.

Estados Unidos, anos 40. Willy Loman quer dar o mundo aos seus filhos, quer que o conquistem. Depois de 34 anos a trabalhar como caixeiro viajante, vê os seus sonhos desvanecerem-se, perdendo o chão e, consequentemente, a noção de realidade. Em Morte de um Caixeiro Viajante, assiste-se a uma tragédia moderna do cidadão comum, que encontra na impotência do fracasso a derradeira violência.

Rede Eunice Ageas

Escolhido entre 19 candidatos, o Centro Cultural do Cartaxo integra a Rede Eunice Ageas desde a temporada 2019/2020.

Projeto de difusão de espetáculos produzidos ou coproduzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II, a Rede Eunice Ageas tem como principal propósito levar mais teatro a vários pontos de Portugal. Lançada em 2016, e amadrinhada pela atriz Eunice Muñoz, a Rede desenvolve-se em parceria com teatros municipais, para reforçar a oferta teatral de qualidade nos seus territórios.

MORTE DE UM CAIXEIRO VIAJANTE de Arthur Miller

Tradução | Ana Raquel Fernandes e Rui Pina Coelho

Com | Américo Silva, Joana Bárcia, André Loubet, Pedro Caeiro, Pedro Baptista, José Neves, Paula Mora, Tiago Matias, Sara Inês Gigante / Rita Rocha Silva, Ana Amaral, António Simão, Hélder Braz e Joana Resende

Cenografia e Figurinos| Rita Lopes Alves

Som | André Pires

Luz | Pedro Domingos

Assistentes | Nuno Gonçalo Rodrigues e Joana Resende

Encenação | Jorge Silva Melo

Coprodução Artistas Unidos, TNDM, TNSJ

Projeto financiado pela República Portuguesa – Cultura / DGArtes

Classificação – M/12

Bilhetes – 10 €

Bilhetes à venda em Ticketline

https://bit.ly/3jTIg8l

HORÁRIO BILHETEIRA do Centro Cultural do Cartaxo

(a partir de 25 de agosto)

Quarta a sábado – 15h00 às 20h00

RESERVAS

243 701 600 | ccultural@cm-cartaxo.pt

Mensagem por WhatsApp, Facebook ou Instagram

As reservas são válidas até 24 horas antes do início do espetáculo

LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS

Centro Cultural Município do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

Tel. 243 701 600

ccultural@cm-cartaxo.pt

