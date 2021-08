App “Too Good To Go” presente em Santarém para combater desperdício alimentar

O mais recente relatório ambiental do IPCC demonstra que o clima está a mudar rapidamente, fruto da ação do Homem. De acordo com o Project Drawdown, uma das armas mais eficientes para mitigar as alterações climáticas é o combate ao desperdício alimentar. A Too Good To Go é uma empresa ativa não só na solução como na divulgação desta problemática.

Atualmente, a aplicação está presente em mais de 600 localidades em Portugal Continental e Ilhas. Santarém é uma das localidades onde a aplicação se tem revelado uma solução interessante.

Desde Janeiro de 2021, parceiros e utilizadores de Santarém têm contribuído de forma activa para a redução do desperdício alimentar na região, com uma solução que lhes permite salvar refeições de qualidade a preços mais acessíveis em estabelecimentos locais – restaurantes, produtores, distribuidores – e todos aqueles que tenham venda de produtos alimentares e que queiram aderir à aplicação Too Good To Go.

Nesta localidade, apesar de ainda numa fase inicial a aplicação já conta com a adesão de quase uma dezena de negócios locais, todos muito conhecidos dos scalabitanos, tais como a Padaria Espiga Dourada, Amanhecer ou o Restaurante Real Paladar, entre outros.

Os parceiros da aplicação fazem uma avaliação bastante positiva. “A Too Good To Go ajudou-nos a divulgar o Real Paladar. Adquirimos novos clientes que ficaram fidelizamos desde que vieram levar Magic Boxes. Tem sido um prazer fazer parte desta missão e contribuir para a redução do desperdício,” afirma Fátima, proprietária do Restaurante Real Paladar.

Para o utilizador, o processo para salvar as Magic Boxes, na aplicação, é muito simples e rápido. Basta descarregar a aplicação Too Good To Go, que está disponível de forma gratuita para IOS e Android. De seguida, fazer uma pesquisa pelos estabelecimentos na sua zona e assim salvar o número desejado de Magic Boxes – que varia de estabelecimento para estabelecimento. Por fim, o utilizador deve dirigir-se ao local para efetuar a recolha. O pagamento é feito através da aplicação, e o recibo é gerado na altura da recolha, no local e horário estabelecido e indicado na aplicação, pelo próprio estabelecimento.

O que são as Magic Boxes?

O conceito Magic Box é na realidade inevitável, pois é difícil prever com exatidão que alimentos ou refeições é que não vão ser vendidas no final de cada turno de um estabelecimento – seria mais fácil prevenir o desperdício se assim o fosse.

A surpresa tem-se revelado um dos fatores de diferenciação mais interessantes para os utilizadores da Too Good To Go, o elemento surpresa cria uma motivação extra no utilizador, pois provoca curiosidade e entusiasmo, enquanto este cumpre o seu papel enquanto consumidor mais activo e consciente das suas opções e do impacto das mesmas. Os números atuais apontam para cerca de 1 milhão de toneladas de desperdício de comida por ano em Portugal.

A Too Good To Go pretende também alertar para a necessidade de pormos em prática, novos comportamentos de consumo e um “lifestyle” mais consciente, comportamentos de compra que devem ser encarados como opções de rotina e de hábitos próprios de uma mentalidade de um consumidor consciente da importância do seu papel numa economia circular.

Sobre a Too Good To Go

A Too Good To Go apresenta-se como uma solução de combate ao desperdício alimentar, uma plataforma que aproxima pequenos e grandes parceiros no ramo da alimentação, de uma comunidade de consumidores conscientes da importância da redução do desperdício alimentar e impacto que este tem no ambiente.

A aplicação já conta com mais de 850 mil Utilizadores, em território nacional e mais de 3.000 parceiros – um leque de parceiros diversificados que vai desde a restauração aos grandes grupos da indústria alimentar como Auchan, Intermarché, Meu Super, Nestlé, Danone, Decathlon, entre muitos outros estabelecimentos ( (restaurantes, hotéis, supermercados, mercearias, pastelarias, produtores, entre outros ). Uma comunidade de Waste Warriors, onde juntos, parceiros e utilizadores, já salvaram cerca de 800 mil refeições do desperdício, o que corresponderia à emissão de 2 Milhões de Kg de CO2e na atmosfera, caso essas refeições fossem desperdiçadas.

Sobre desperdício alimentar

À medida que os alimentos percorrem a cadeia de valor, estes vão usando recursos valiosos e emitindo uma quantidade considerável de gases com efeito de estufa (GEE). Como tal, a perda e o desperdício de alimentos é responsável pela produção anual de 8% das emissões GEE, e se fosse um país seria o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo. É claro, portanto, que por todas estas razões, ao reduzirmos o desperdício alimentar estamos activamente a contribuir para um planeta mais saudável e equilibrado.

Como funciona a Aplicação

Na aplicação os utilizadores podem comprar Magic Boxes de forma simples e fácil. Escolhem o estabelecimento que mais gostam, reservam a sua Magic Box na aplicação, e dirigem-se ao espaço para fazer a recolha, no horário estabelecido. Aí são surpreendidos com uma selecção de produtos, tendo em conta a natureza de cada estabelecimento. O facto de estas Magic Boxes serem surpresa — pois é impossível prever o desperdício de forma tão detalhada — cria uma dinâmica especial e uma experiência única. Contudo, antes de pedir a sua Magic Box, o utilizador pode filtrar as suas escolhas na aplicação e descobrir qual o estabelecimento que mais lhe interessa, com base no habitual de cada espaço, sendo que as opções são diversas e variam entre comida chinesa, japonesa, italiana, portuguesa, vegetariana, vegan, entre muitas outros produtos alimentares.

A aplicação é gratuita e está disponível para iOS e Android

