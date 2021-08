Conceito de Loja de Proximidade da Altice Portugal na nova Loja MEO Tomar

A Altice Portugal acaba de inaugurar uma nova Loja MEO Tomar, no Centro Comercial Continente, com um novo conceito de proximidade, sem barreiras físicas entre os clientes e os profissionais de atendimento, e com condições logísticas orientadas para a experimentação, in loco, de todos os serviços e produtos em destaque no portefólio do maior operador de telecomunicações em Portugal.



O novo espaço MEO em Tomar, com 32 m², integra-se na aposta da Altice Portugal na melhoria da experiência de todos os seus clientes através da modernização da sua rede de lojas físicas.

A mais recente loja própria do MEO, totalmente despida de montras, ampla e sem qualquer balcão de atendimento a separar quem atende de quem é atendido, promove um estilo de atendimento mais próximo e emocional, vocacionado para adaptar a experiência de cada cliente aos seus padrões de consumo e modo de vida.



Caracterizada por uma componente eminentemente tecnológica, a nova loja comporta suportes digitais de última geração para divulgação e promoção de campanhas de comunicação do MEO, em linha com as mais avançadas tendências de comunicação do setor das telecomunicações a nível internacional.



A nova Loja MEO Tomar – Centro Comercial Continente apresenta 3 posições de atendimento assumidas por um total de 7 profissionais especializados. Estará a funcionar sete dias por semana, das 9h00 às 22h00, e permitirá uma experiência mais próxima e confortável com as insígnias do Grupo Altice, quer ao nível da experimentação de produtos e serviços das marcas MEO, MOCHE e Altice Empresas, quer ao nível do suporte técnico, assegurado pelas Lojas MEO em todo o país.

