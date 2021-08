Programa “Artéria – Artes ao Vivo” – Covers acústico na 6.ª feira em Vila Nova de São Pedro, Dança no sábado em Aveiras de Cima

No âmbito do programa “Artéria – Artes ao Vivo”, a decorrer até 16 de outubro, em várias localidades do Concelho de Azambuja, realiza-se já no dia 20 de agosto, sexta-feira, pelas 21h00, no Adro da Igreja Paroquial de Vila Nova de São Pedro, o concerto de Covers Acústico “A Pente Fino”, com o músico João Ramos, mais um talento do Concelho de Azambuja.

No sábado, dia 21 de agosto, pelas 21h00, no Largo da República em Aveiras de Cima, poder-se-á assistir à apresentação da primeira Residência Artística – Atelier “Dançar com… vindimas”, uma produção da CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Esta residência de Dança Contemporânea, composta por intervenientes locais, decorre durante 5 dias, na Casa do Povo de Aveiras de Cima, preparando-se o espetáculo sobre o tema “as vindimas”, que será apresentado ao público. Este atelier foi dinamizado pela Academia de Dança e Expressão Corporal do Circuito Cultural Scalabitano.

Os espetáculos “Artéria – Artes ao Vivo” cumprirão todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Não se efetuam reservas para estes eventos e o público ocupará os lugares disponíveis, por ordem de chegada, segundo a indicação dos assistentes de apoio. O recinto dos concertos estará delimitado, haverá circuitos de entrada e de saída bem como dispensadores de desinfetante. Reforça-se o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento da sinalética e de todas as orientações.

