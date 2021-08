Fersant Digital promove seminários online para o tecido empresarial

Com o objetivo de promover a economia das suas empresas associadas, bem como do tecido económico da região, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai dinamizar durante todo o mês de setembro, mais uma edição virtual da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém. O certame é complementado com um conjunto de seminários online de participação gratuita para as empresas.

A FERSANT Digital vai realizar-se entre os dias 1 e 30 de setembro, na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, com cada uma das empresas expositoras a ter direito a um espaço virtual próprio para a sua apresentação, bem como para a colocação de produtos e serviços em destaque. A visita à feira é realizada de forma totalmente livre – sem necessidade de registo – podendo os visitantes entrar em contacto direto com as empresas expositoras através da plataforma. O objetivo da FERSANT Digital passa, assim, por ser um espaço de negócios virtual de excelência, onde é possível conhecer a oferta empresarial regional, mas também efetuar trocas comerciais.

Depois de ter realizado uma primeira edição da FERSANT Digital em 2020, fruto do cancelamento dos certames presenciais, e uma segunda edição, em junho passado, em paralelo com a edição presencial do evento – exclusiva para empresas expositoras –, a NERSANT vai agora promover uma terceira edição virtual do evento, onde pretende reunir de forma abrangente o tecido empresarial do distrito de Santarém e de todo o Ribatejo, com o objetivo de promover a economia regional, as suas empresas, produtos e serviços.

Com este propósito, a FERSANT Digital vai ainda promover a realização de um conjunto de seminários online sobre temas do interesse do tecido empresarial, estando, para já, prevista a realização de webinares sobre a apresentação das várias medidas do Plano de Recuperação e Resiliência, seminários online de apresentação de ferramentas para a capacitação empresarial e ainda sessões individuais de apresentação de empresas e IPSS que o pretendam fazer.

A participação na FERSANT Digital é, uma vez mais, um serviço prestado pela associação às suas empresas associadas, através da promoção massiva do certame junto dos seus contactos empresariais, bem como em todo em todas as plataformas digitais da associação.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre a FERSANT Digital ou os restantes certames digitais da NERSANT em agenda, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Os interessados em efetuar desde já a sua inscrição na FERSANT Digital, podem registar-se na área da feira em https://compronoribatejo.pt/feiras/. Os sócios da NERSANT com quotização regularizada podem participar no certame com condições especiais.

De referir que a FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, o maior certame empresarial multissetorial do distrito de Santarém, conta já com mais de 30 anos de história a promover o tecido empresarial da região.

