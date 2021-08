Ciclo de sessões para empreendedores – Nersant ensina “Como montar o seu negócio em 6 passos”

O apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas na região tem sido desde sempre uma das prioridades da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, que tem vindo a apoiar os empreendedores do distrito no processo de criação da sua própria empresa. No âmbito deste trabalho, a associação vai realizar, em setembro e outubro, o ciclo de sessões para empreendedores “Como montar o seu negócio em 6 passos”, que pretende abordar, de forma sequencial, os passos essenciais para a criação de uma empresa. As inscrições são gratuitas e estão já abertas.

Com o objetivo de apoiar os empreendedores da região no processo de transformação de uma ideia num negócio, a NERSANT vai dinamizar um ciclo de sessões online para empreendedores, que tem como objetivo abordar, de forma sequencial, os passos essenciais para a criação de uma empresa, partindo da Ideia de Negócio, passando pelo Plano de Negócios, Fontes de Financiamento, bem como pelos aspetos jurídicos, contabilísticos e fiscais inerentes ao processo.

O ciclo de sessões “Como montar o seu negócio em 6 passos” é, desta forma, composto por seis workshops temáticos, onde a NERSANT vai prestar os esclarecimentos sobre cada uma das temáticas, pretendendo-se que no final, os empreendedores participantes estejam mais capacitados para a criação da sua empresa.

O primeiro workshop do ciclo – “A Ideia de Negócio – Oportunidade” – acontece já no dia 9 de setembro, pelas 14h30. As restantes cinco sessões deste ciclo estão também já agendadas e com inscrição disponível: “Modelo de Negócio” decorre no dia 16 de setembro, “Plano de Negócios”, no dia 23 e “Fontes de Financiamento”, no dia 30. “A Criação da Empresa – Organização Contabilística e Obrigações Fiscais” decorre no dia 7 de outubro, sendo que o último workshop do ciclo temático acontece no dia 14 do mesmo mês, sobre “Os Aspetos Jurídicos” inerentes à criação de uma empresa.

As inscrições em cada um dos workshops do ciclo “Como montar o seu negócio em 6 passos” podem ser feitas de forma gratuita na agenda do portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Os seminários decorrem em modo online, todos eles às 14h30.

