Quatro novas empresas investem no Parque Empresarial do Entroncamento

Foram realizadas, nos dias 18 e 19 de agosto, as hastas públicas para subconcessão de quatro lotes do novo Parque Empresarial do Entroncamento.

O lote 1B com a área de 23.175 m2 foi atribuído à empresa Verdasca & Verdasca, SA – produção de elementos pré-fabricados de betão.

O lote 6 com a área de 6.541 m2 à empresa Hidrobetão Lda – construção civil e obras, corte, furação e demolição de betão.

O lote 7 com a área de 6.572 m2 à empresa AP18C, Lda – Fabricação de mobiliário de madeira.

O lote 13A com a área de 2.085 m2 à empresa Alves Bandeira & C.ª. SA – comércio a retalho de combustíveis para veículos a motor.

No conjunto, estas 4 empresas preveem investir cerca de 11 milhões de euros e criar mais 63 novos postos de trabalho.

No total, as empresas, a quem já foram atribuídos lotes no novo Parque Empresarial, preveem um investimento privado de cerca de 33 milhões de euros e criar 250 postos de trabalho diretos.

O novo Parque Empresarial tem uma área útil de 160 mil m2 e é composto por 16 lotes com áreas diferenciadas. Destes 16 lotes, um será destinado às novas oficinas da CME, 14 já foram atribuídos a novas empresas e apenas falta atribuir um com cerca de 29 mil m2.

As obras de construção das infraestruturas do Parque Empresarial do Entroncamento, no valor de 1,7 milhões de euros, da responsabilidade da Câmara Municipal, ficarão concluídas no final do presente mês.

Ter o novo Parque Empresarial praticamente ocupado com novas empresas, antes de concluídas as obras das infraestruturas, constitui para a Câmara Municipal um motivo de grande satisfação e orgulho e é o resultado do esforço constante do Município em captar investimento e criação de novos postos de trabalho no Concelho do Entroncamento.

