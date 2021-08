Morreu Carlos Empis, antigo cabo dos Forcados de Santarém

O antigo cabo dos forcados Amadores de Santarém, Carlos da Gama Empis, de 72 anos, morreu esta sexta-feira, 20 de agosto, vítima de uma queda quando lavava uma viatura. Natural de Porto de Muge, Carlos Empis era agricultor, casado com Maria do Rosário Camões, e pai de Francisco e Maria Empis.

Foi cavaleiro praticante e um equitador de excelência, refere a nota biográfica publicada no . Estreou-se no Grupo de Forcados de Santarém na praça de Salvaterra de Magos, a 30 de Abril de 1969. Foi o 5.º cabo do Grupo de Santarém entre 1979 e 1981. Nas temporadas em que Carlos Empis é cabo, o Grupo pega trinta e cinco corridas em Portugal e sete em França, segundo a nota publicada no site do GFAS.

Carlos Empis fardou-se a última vez no dia 6 de junho de 2015, na Corrida Comemorativa do Centenário do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, na Praça de Toiros Monumental Celestino Graça.

Foi apoderado de algumas das maiores figuras do Toureio (João Moura, Emídio Pinto, João Salgueiro, Vitor Ribeiro, Tomás Pinto) e empresário de várias Praças de Toiros, desde Santarém, Campo Pequeno, Nazaré e Moita. Organizador e mentor das Feiras do Toiro, em Santarém. Conhecedor do Toiro e do fenómeno dos Forcados como poucos.

Figura maior que deixa um legado para sempre gravado na ramagem da jaqueta do Grupo de Santarém, refere a nota de pesar publicada pelo Grupo.

