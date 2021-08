Tiago Carvalho é o candidato do BE à Câmara de Rio Maior

O Bloco de Esquerda apresenta como cabeça de lista à Câmara Municipal de Rio Maior Tiago Carvalho, um técnico superior informático e dirigente regional do partido.

Natural de Rio Maior, de 25 anos de idade, Tiago Carvalho é licenciado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em Tecnologias da Informação e com uma especialização em Geo-Informática. Trabalha numa consultoria multinacional. A nível autárquico, Tiago Carvalho é membro do conselho municipal de juventude de Rio Maior, desde 2018. No Bloco de Esquerda integra a coordenadora distrital de Santarém e já fez parte da coordenadora nacional de jovens. Na área associativa, integrou o agrupamento de escuteiros de Rio Maior e foi responsável pelo campo de férias da associação cultural Terras do Tejo e da companhia teatral Cena Aberta – sediadas em Santarém. Foi também representante dos estudantes inquilinos de residências universitárias, no Conselho das Comissões de Residentes da Universidade de Lisboa.

“A nossa candidatura defende “Rio Maior para toda a gente”, isto é, um município onde todas as pessoas se sentem incluídas e onde conseguem viver com dignidade”, refere a nota do BE, considerando que “a resposta à crise económica deixada pela covid é fundamental”. Nesse sentido, o Bloco propõe que “a câmara pague um subsídio de habitação para as famílias que percam a casa com o fim das moratórias”. Defende igualmente “a aposta na reabilitação do edificado para a habitação das famílias a preços controlados e acessíveis”. O Bloco vai propor a “criação de um protocolo com restaurantes e cantinas locais contra o desperdício alimentar, fazendo a comida chegar às pessoas com maior necessidade, defendendo a sustentabilidade e o combate à pobreza”.

O Bloco vai propor “a criação do programa para a Igualdade direcionado às comunidades escolares e que vise a sensibilização para a igualdade de género e violência de género”. Ainda no rumo à igualdade de género, o BE defende “a distribuição gratuita de produtos de recolha menstrual nas escolas, centros de saúde e em todos os edifícios e espaços geridos pelo município”.

“Pela educação pública, universal e de qualidade, defendemos a criação de uma rede pública de creches e jardins de infância”, refere o Bloco de Rio Maior.

Pela mobilidade e transição climática, o BE incluí a “necessidade de reforçar a oferta de horários para os eixos entre Rio Maior Lisboa, Caldas da Rainha e Santarém, relevantes para o emprego e atração de investimento local”.

Pelos direitos dos animais, o programa bloquista propõe a “gratuitidade de cuidados veterinários urgentes a famílias carenciadas com animais de estimação adotados e a criação de uma rede de parques para cães”.



