Tribunal obriga Câmara de Coruche a devolver montantes retirados a trabalhadores durante a Troika

O Tribunal Administrativo de Leiria obrigou a Câmara Municipal de Coruche (CMC) a pagar a 8 trabalhadores, vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais, os montantes que, desde 2015, foram retirados do seu vencimento, devido à aplicação de uma Lei publicada em 2014, pelo Governo de Passos Coelho. Para além dos valores retirados, a Câmara terá ainda de pagar os montantes que deixaram de ser pagos até à data da sentença ou momento da reforma dos trabalhadores e custas de tribunal.

Em comunicado, a CDU de Coruche congratula-se com a decisão que reverte uma “lei injusta de 2014, imposta pelo governo PSD/CDS. Para a CDU, também a Câmara teve responsabilidades na aplicação da lei, acusando o “PS de Coruche de ser forte com os fracos e fraco com os fortes, pois para os empreiteiros, que repetidamente desrespeitam os prazos e os cadernos de encargos, não existe a coragem para executar as penalizações legalmente previstas”.

A CDU saúda os trabalhadores da CMC e o STAL, sindicato que os representou em Tribunal, por terem resistido e alcançado merecida justiça, lamentando que seja necessário o Tribunal impor um tratamento digno aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho no Município de Coruche.

Em resposta às críticas no comunicado da CDU, Francisco Oliveira afirma ao Mais Ribatejo que é “natural e saudável o debate de ideias e de estratégias políticas em período eleitoral. O que não consideramos natural nem saudável é a utilização de circunstancialismos de trabalhadores do Município para a esgrima política, como se uns tivessem mais legitimidade para a sua defesa do que outros. Tal constatação revela fraca visão estratégica para o Concelho e o desespero da CDU na procura de cativar a atenção de trabalhadores e eleitores”.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, esclarece ao Mais Ribatejo que “face à publicação, em 2014, da Lei nº 11/2014 por parte do Governo de então, liderado por uma coligação PSD/CDS-PP, a Câmara Municipal de Coruche viu-se forçada a aplicar uma Lei da qual discordava por considerá-la injusta, em particular devido ao facto de a referida Lei retirar rendimentos atribuídos aos trabalhadores em razão de incapacidade resultante de acidente de trabalho”.

Francisco Oliveira salienta que “confrontado com a necessidade de fazer cumprir a legalidade, embora discordando da sua aplicação, o executivo da Câmara Municipal de Coruche (CMC) solicitou parecer jurídico à CCDR-LVT, que, em 2015, deu indicações expressas para o cumprimento da Lei segundo interpretação resultante do disposto no artigo 41º do Decreto-Lei n.º 503/99, alterado pela Lei n.º 11/2014, que veio «limitar a acumulação de prestações periódicas por incapacidade permanente com a parcela de remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador»“.

O presidente da Câmara refuta as acusações da CDU. “Embora os trabalhadores tenham sido notificados de que deveriam repor os referidos valores mensais, após análises internas das diversas pronúncias em sede de audiência prévia, por despacho de 12 de abril de 2016, quando já decorria o processo judicial apresentado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) a contestar a aplicabilidade da Lei, foi determinado que se aguardasse a decisão judicial sobre o processo, não tendo sido reclamada a dita reposição de valores nem levadas a cabo quaisquer démarches que obrigassem à devolução de quantias referentes a remunerações recebidas pelos trabalhadores. Foram, portanto, apenas cessados os pagamentos em consideração à interpretação da Lei e aos pareceres exarados”.

Ainda segundo o autarca, “decorrente desta situação, alheia à vontade da Câmara e do seu Presidente, foram informados os trabalhadores da possibilidade de recurso para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria através do STAL, com vista à obtenção de um despacho que solvesse rapidamente a questão e permitisse à Câmara repor a totalidade dos vencimentos dos trabalhadores em causa, sem o corte correspondente”.

Francisco Oliveira afirma que “a sentença torna claro que, quanto a oito dos nove trabalhadores em causa, aplica-se o princípio da proibição da retroatividade, visto que os eventos lesivos, e bem assim o recebimento das respetivas indemnizações, se verificaram antes da entrada em vigor da norma. Portanto, uma vez que a incapacidade permanente sofrida por cada um dos trabalhadores foi determinada e remida antes da alteração legislativa, conclui-se que não pode aplicar-se a Lei n.º 11/2014 por se tratar de uma aplicação retroativa”.

Posto isto, “todos os trabalhadores representados na ação, que exercem funções no Município com a categoria profissional de assistente operacional, sofreram acidentes ou doenças dos quais resultaram incapacidades permanentes parciais e todos receberam, por parte da Caixa Geral de Aposentações, pensões vitalícias, entretanto remidas em capital para reparação das sequelas sofridas”. Nesse sentido, Francisco Oliveira salienta que “a Câmara não deixou de proteger os direitos dos trabalhadores à assistência e à justa reparação dos acidentes de trabalho ou doença profissional”.

Centrando-se na decisão do Tribunal Administrativo de Leiria, a Câmara de Coruche esclarece que “a ação interposta foi considerada apenas parcialmente procedente e, em consequência, saúda a anulação do ato administrativo proferido em 14 de agosto de 2015 em respeito a oito dos seus trabalhadores, reconhecendo-lhes o direito a manter as pensões correspondentes à incapacidade ocorrida em serviço”.

Assim, segundo o esclarecimento da Câmara, “quanto a estes oito trabalhadores, a ação procede, devendo ser anulado o ato original em conformidade e reconhecido o direito a manterem-se as pensões vitalícias fixadas em resultado de acidentes sofridos em serviço. Quanto a um dos trabalhadores, o ato deve manter-se na ordem jurídica pela aplicabilidade resultante do artigo 41.º do D. L. n.º 503/99, na redação dada pela Lei nº 11/2014”.

“Não obstante a sentença ser parcialmente desfavorável ao Município, uma vez que é reconhecida razão aos trabalhadores (exceptuando um), entendemos que a sentença é justa e equilibrada”, declara Francisco Oliveira ao Mais Ribatejo. Assim, “não se justificando o recurso da decisão, foi imediatamente decidido proceder-se aos acertos de vencimento dos trabalhadores em relação aos quais o ato foi declarado inválido”. Segundo a informação da Câmara, “após análise dos valores descontados, verificou-se que o valor total a repor é de 13.941,51 euros, tendo sido solicitado em julho do ano corrente o cabimento e o compromisso desse valor, o qual será reposto no presente mês de agosto juntamente com os vencimentos dos oito trabalhadores”.

