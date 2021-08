Covid-19: Portugal com nove mortes e 2.112 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje nove mortes e 2.112 novos casos de infeção causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, assim como um aumento nos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 708 pessoas, mais 27 do que no sábado, e, dessas, 152 estão nos cuidados intensivos, sendo mais sete do que no dia anterior.

O Norte é hoje a região com mais novos casos ativos (802) das últimas 24 horas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 657.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (cinco) e nas regiões Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma).

Os dados divulgados pela DGS revelam que há 45.465 casos ativos em todo o país.

Desceu o número de recuperados por comparação às 24 horas anteriores, havendo agora 1.226 novos recuperados, que totalizam 956.316 desde o início da pandemia.

Desde março de 2020, quando começou a pandemia, registam-se 17.639 mortes e 1.019.420 casos de infeção confirmados.

As autoridades de saúde têm em vigilância, nas últimas 24 horas, 50.355 pessoas, menos 283 do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 657 novos casos nas últimas 24 horas, contabiliza até agora 397.161 casos de infeção confirmados e 7.549 mortes.

Na região Norte foram registadas 802 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 392.633 casos de infeção e 5.482 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro, são mais 309 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, acumulando-se 135.663 infeções e 3.072 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 62 casos, totalizando 36.153 infeções e 1.004 mortos.

Na região do Algarve o boletim regista 198 novos casos, acumulando-se 37.940 infeções e 420 mortos.

A região Autónoma da Madeira regista 58 novos casos, somando 11.453 infeções e 72 mortes.

Os Açores têm hoje 26 novos casos, contabilizando 8.417 casos confirmados e 40 mortos.

