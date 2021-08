Festival Materiais Diversos com programa inovador no Cartaxo, Alcanena e Minde, de 5 a 17 de outubro

De 5 a 17 de Outubro, Cartaxo, Minde e Alcanena recebem 26 atividades e cerca 50 artistas e participantes – 12 conversas, 7 espetáculos nacionais e 2 internacionais, 4 em estreia e 1 em antestreia.

Em 2021, o Festival Materiais Diversos dá a conhecer uma nova fase de trabalho que se explana na sua programação. Depois de celebrar 10 anos de existência, em 2019, a equipa foca-se na desaceleração, inscrição, pluralidade e acessibilidade, procurando colocar no centro as pessoas e as relações.

Nesta edição, que decorre entre 5 e 17 de outubro, no Cartaxo, Minde e Alcanena, o festival volta-se para o encontro e a reflexão de ideias e pensamentos e põe em primeiro lugar as conversas e a caminhada como espaços de partilha, em relação com as artes performativas.

De 5 a 17 de Outubro, Cartaxo, Minde e Alcanena recebem 26 atividades e cerca 50 artistas e participantes – 12 conversas, 7 espetáculos nacionais e 2 internacionais, 4 em estreia e 1 em antestreia.

O programa do Festival Materiais Diversos foi apresentado à comunicação social esta terça-feira, pela diretora artística Elizabete Paiva. “O Festival, com periodicidade bienal, é um momento especial, mas não o único – é como a ponta de um iceberg”, afirma Elizabete Paiva, para falar do imenso trabalho que a equipa de 7 pessoas do Festival Materiais Diversos realiza com os artistas, os parceiros locais e com as pessoas, neste ciclo de dois anos entre festivais.

O Festival desenvolve muito trabalho em residências artísticas e em projetos com as escolas. O Festival é dedicado principalmente ao público adulto jovem, mas está também muito focado no público juvenil. “O Festival mantém as dimensões internacional e experimental, acompanha a criação artística contemporânea e constitui um espaço de criação, com vários projetos artísticos em estreia”, afirma a diretora.

O programa desta edição está construído em torno de dois eixos principais: um ciclo de 11 conversas e uma caminhada que liga simbolicamente Cartaxo e Alcanena, os dois concelhos onde o Festival tem a sua ação.

Repara, cuida e partilha’ são as palavras-chave da 11.ª edição do Festival Materiais Diversos.

PARTILHAR em Conversas

Nesta edição, o Festival fomenta a proximidade e agita as formas de pensar trazendo ideias e experiências para o centro. E o que é o centro? Uma mesa, um palco, um lugar de encontro.

A programação conta com um ciclo de 12 conversas como forma de interpelar e tornar visíveis assuntos presentes no programa da Materiais Diversos dos últimos dois anos.

O festival começa no dia 5 de outubro com Que paisagens pode um festival criar?, para discutir o desenvolvimento deste festival e de outras atividades fora dos grandes centros urbanos. A conversa surge do livro “Paisagens Imprevistas – Outros lugares para as artes performativas” e conta com a participação de Tiago Bartolomeu Costa e Cátia Terrinca.

Na conversa Na Prática: que escola é esta?, lança-se o website da escola e partilha-se reflexões sobre as premissas deste projeto co-organizado com o CET — Centro de Estudos de Teatro, com Elisabete Paiva, Rui Pina Coelho e Vânia Rovisco.

Como comunicamos quando queremos falar de cultura? é a pergunta lançada por um grupo de profissionais de comunicação cultural que propõe discutir as formas de disseminar as atividades culturais. A sessão é inspirada na Long Table, da artista Lois Weaver, pelo que quaisquer pessoas interessadas são convidadas a sentarem-se para partilhar as suas ideias. Este modelo será alargado às várias sessões de conversa, procurando incentivar a participação sem hierarquias.

As inquietações, os medos, as vontades e os sonhos para um futuro melhor, as questões ecológicas e as responsabilidades da humanidade são o mote para três conversas com a participação de jovens de diferentes contextos: Que futuros tenho eu aqui?, E depois do Paraíso? e Outra cidadania é possível?.

REPARAR os modos de imaginar. Os projetos internacionais

Imagem do filme Foto: Salatiel Gonçalves

Como já é habitual nas edições do Festival Materiais Diversos, o convite não se fica por Portugal. Nesta edição, Marcelo Evelin foi convidado a criar um objeto artístico de raíz – Filme –, em colaboração com Fernanda Silva e Danilo Carvalho.

Filme é uma aventura imagética e sonora, a partir da figura emblemática da onça-pintada: um mamífero em extinção que vive nas matas brasileiras, animal selvagem de força e beleza exuberantes, um mito que incorpora os xamãs nos seus rituais de cura, central nas cosmologias Ameríndias. Segue, neste âmbito, a conversa Que povo é esse?.

Espetáculo de dança Ruído Rosa, de Alina Folini. Foto: Vitorino Coragem

Ruído Rosa é a nova criação de Alina Ruiz Folini. A artista argentina residente em Lisboa Investiga a partir da prática da escuta, com o desejo de desierarquizar a relação entre ver, dizer e escutar. Propõe uma experiência corporal de tensão entre pólos não opostos, onde os sentidos não são binários, para observar as várias formas de colaboração, dissociação e ressonância entre oralidade, som e movimento. A peça questiona a escuta, não só do som, mas também das sensibilidades lésbicas e queer, como preocupação com outras formas de pesquisa e criação que questionam as metodologias normativas de criação.

Caminhantes, é uma jornada em espaço aberto que mobiliza um grupo de pessoas convidadas das áreas da criação, da programação e da produção, para uma experiência imersiva. A caminhada é um projeto da artista chilena Carolina Cifras, investigadora, criadora e docente e conta com a colaboração de Ana Trincão. Traz-nos um laboratório experimental e reflexivo que procura, a partir de uma experiência em torno da arte de caminhar em contacto com a natureza, gerar novas formas de consciência e de relação, e serve de preâmbulo à conversa Seguiremos juntos por novos caminhos?

CUIDAR e acompanhar os artistas. As estreias do Festival

Foto: José Carlos Duarte

Para além de Ruído Rosa, esta edição conta com mais quatro estreias e uma antestreia.

Bruno Caracol traz Subterrâneo, uma instalação que parte do conto Fragment d’histoire future, de Gabriel Tarde, que contrasta com a história da espeleologia e bio-espeleologia da Serra d’Aire.

Paraíso Bruto é um projeto com os jovens do Cartaxo



É no parque, junto ao Centro de Convívio do Cartaxo, que a ação Paraíso Bruto procura outras formas possíveis de o habitar.

Palmira é uma peça de teatro com música ao vivo, de Anabela Almeida e Sara Duarte, onde duas mulheres questionam o que é ser homem e ser mulher – um tema complexo e basilar na constituição do que é ser humano. Terá a sua estreia na Galeria José Tagarro, no Cartaxo.

O Estado do Mundo (Quando Acordas), criação de Inês Barahona e Miguel Fragata, da companhia Formiga Atómica, é o primeiro espetáculo de um díptico que se destina a pensar o estado natural, político, geográfico, social, histórico, económico e humano do mundo.

Concerto de Surma encerra o Festival

Um momento de convívio ao som de Surma

Depois de uma programação voltada para a comunidade e para o encontro, encerra-se a edição com um Piquenique Comunitário. Acontece em Minde e convida todas as pessoas a trazer algo para partilhar. O festival fecha com um momento musical e em espaço menos convencional. Para descontrair, no dia 17 de outubro, às 18h30, Surma sobe ao Coreto de Minde para a despedida da 11ª edição do Festival Materiais Diversos.

Consulte aqui o programa completo do Festival Materiais Diversos.

BILHETEIRA / TICKET OFFICE



Cartaxo

A partir de 5 de Outubro / Starting on the 5 of October

Bilheteira Central no Cartaxo: de 5 a 9 de Outubro das 15h às 18h30

Central Ticket Office at Cartaxo: from October 5th to 9th from 3 pm to 6:30 pm

Alcanena/ Minde

A partir de 12 de Outubro / Starting on the 12 of October

Bilheteira Central em Minde: de 12 a 17 de Outubro das 15h às 18h30 / Central Ticket Office in Minde: 12th to 17th October from 3pm to 6.30pm

Poderá ainda adquirir os seus bilhetes 1h antes do início dos espectáculos nos respectivos locais de apresentação, mediante disponibilidade de lugares. / Tickets are also available at each venue 1hr before show times, subject to availability.

Bilhetes /Tickets 6 € Descontos / Reduced price 3 € *

Reservas / Reservations festival.tickets@materiaisdiversos.com

* Desconto para menores de 18 anos, maiores de 65 anos, profissionais do espectáculo, estudantes, grupos escolares e pessoas com necessidades especiais e acompanhante. Descontos não acumuláveis. / Discount for those younger than 18 years old, older than 65 years old, students, school groups and people with disability and their carers. Discounts cannot be combined.

Condições de acesso / Conditions for admission

O Festival Materiais Diversos adopta as orientações da Direcção-Geral de Saúde para prevenir a transmissão da Covid-19:

– Uso obrigatório de máscara

– Desinfecção de mãos à entrada

– Distâncias de segurança

– Percursos definidos para entradas e saídas ordenadas

– Assistentes de sala e/ou sinalética

– Lotações limitadas





