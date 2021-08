PAN Santarém organizou protesto silencioso contra as Touradas em Tomar

O PAN – Pessoas-Animais-Natureza de Santarém organizou um protesto silencioso contra as touradas em Tomar, no dia 21 de agosto, em frente à Praça de Touros José Salvador.

Protesto teve a participação de duas dezenas de pessoas. Foto: PAN

Esta ação vem no seguimento da posição oficial do partido pela abolição das touradas em Portugal; pela oposição à candidatura da Tourada a Património Imaterial da Humanidade; pelo fim do financiamento público para as Touradas;

“A favor da abolição das Touradas, pois damos voz a todos que se insurgem contra todo o tipo de práticas que provoquem sofrimento aos animais”, afirma o comunicado do PAN.

Protesto silencioso junto à Praça de Touros de Tomar. Foto PAN

“Pela oposição à candidatura a Património Imaterial da Humanidade, porque as práticas que provoquem sofrimento a pessoas ou animais não devem ser perpetuadas”, refere o PAN, sublinhando que “segundo informação obtida na página da candidatura da Tauromaquia a Património Cultural Imaterial de Portugal, o touro chamado de lide resulta de processos de seleção artificial – eticamente questionáveis – comprovados nas descrições dos que defendem este culto violento. Com esta seleção, tenta-se retirar a mansidão e atitude defensiva tão característica destes animais no seu estado natural. Também, as características físicas são apuradas pelos processos de seleção de modo a que os touros sejam corpulentos, com a face mais assustadora e com um pescoço mais comprido, e os membros mais baixos para que as investidas contra o toureiro sejam retas e humilhadas, oferecendo as condições ideais para espetar os ferros, conforme dito no referido site por especialistas. Pretendem assim transformar o animal, no que idealizam como um “monstro negro” para que a lide seja mais dinâmica, mais perigosa, mas mais fácil e assim obtenham mais êxtase no público”.

Manifestantes mostraram cartazes contra as touradas. Foto PAN

O PAN defende o “fim do financiamento público para as touradas, pois acreditamos que existem outras necessidades prementes não contempladas ainda”.

“Perante esta posição de “cultura de seleção” de seres vivos para serem subjugados a uma prática bárbara, e ainda com financiamento público tão necessário noutros aspetos da nossa sociedade”, a Distrital do PAN Santarém dinamizou este protesto que contou com a presença de cerca de 20 pessoas: cidadãos, filiados do PAN Santarém, representantes do Movimento Santarém Sem Touradas, PRAVI-Núcleo de Santarém, Ação Direta, Movimento Anti Touradas de Tomar.

Protesto silencioso do PAN em Tomar

