Aprovada candidatura de 2.7 milhões de euros para o Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo viu aprovada a candidatura ao Programa Operacional do Centro, no âmbito do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, no valor total de 2.7 milhões de euros.

A aprovação da candidatura, sem necessidade de audiência prévia, integra os seguintes valores de investimento: Investimento total: 2.710.418,09 € Investimento elegível: 2.710.418,09 €, com uma comparticipação do FEDER em 2.303.855,38 € (taxa de comparticipação de 85%).

Este valor de candidatura aprovado integra duas componentes de investimento, Edifícios e Equipamento básico.

Os equipamentos incluídos nesta candidatura são a Ressonância magnética, a colocar na unidade hospitalar de Abrantes; o Microscópio para cirurgia de oftalmologia, a colocar na unidade hospitalar de Tomar; o Ecógrafo para cirurgia pediátrica, a colocar na unidade hospitalar de Torres Novas; o Esterilizador de dispositivos médicos a vapor, a colocar na unidade hospitalar de Tomar.

Ao abrigo desta mesma candidatura está ainda prevista a remodelação da rede de águas na unidade hospitalar de Abrantes, que se encontra degradada e que poderia colocar em causa a salubridade e segurança na sua utilização.

O objetivo desta intervenção é modernizar as condições clínicas de diagnóstico e de tratamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

No momento em que anunciou a aprovação desta candidatura, Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do CHMT, agradeceu aos dirigentes dos Serviços de Gestão do CHMT pelo “excelente trabalho que desenvolveram, na pronúncia de todos os documentos necessários para a execução desta Candidatura”, dando nota especial “ao valor do trabalho em equipa que resultou nesta boa notícia para o CHMT, logo a começar mais uma semana”.

O Conselho de Administração deixa, igualmente, uma nota de “agradecimento à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), em particular aos Municípios envolvidos mais diretamente neste processo pela colaboração prestada com a anterior administração e por continuarem parceiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na procura constante de dotação de melhores equipamentos e condições para as três unidades que compõem o CHMT”.

