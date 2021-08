Cuidados a ter na escolha de uma escada em caracol

As escadas em caracol externas podem ser a melhor solução para colocar no jardim ou pátio e criar um acesso aos pisos superiores ou ao sótão.

O uso da escada caracol deve ser bem planeado para que ela traga benefícios e que faça uma composição harmoniosa no ambiente escolhido. Para facilitar o trabalho, há soluções pré-fabricadas com excelente qualidade e design, que pode encontrar por exemplo na Fontanot shop Portugal.

Ao contrário do que muita gente pensa, a escada caracol, também conhecida como escada espiral, não precisa de ser aquela escada estreita e desconfortável que muitos de nós já conhecemos. Hoje é possível encontrar escadas em caracol em diversos modelos e de diferentes materiais, tanto para interior, como para exterior, como se pode verificar fazendo uma pesquisa por escada de caracol exterior online.

A escada em caracol possui uma estrutura helicoidal cujo formato circular fica em torno de um eixo central (coluna ou pilar). É o modelo ideal para quem possui pouco espaço e necessita de uma circulação vertical para a transição entre vários pisos na casa.

As características das escadas externas devem ser a estabilidade e a resistência aos agentes atmosféricos. Há escadas de caracol para exteriores que resistem à água e ao mau tempo e que, ao mesmo tempo, oferecem a beleza e funcionalidade do design. Há soluções de escadas para exteriores pré-fabricadas para colocar no jardim ou no pátio.

Para decidir qual o modelo de escada espiral usar no projeto é necessário saber quais as necessidades das pessoas que frequentam o ambiente, o estilo de decoração e, claro, quanto deseja investir no projeto.

Antes de iniciar o seu projeto com a escada caracol, é importante considerar a dimensão mínima para instalação da escada. Para melhor conforto e segurança no degrau é recomendado que o raio interno ou largura dos degraus seja, no mínimo, de 70 centímetros, para que a movimentação seja confortável e não haja risco de escorregar ao firmar o pé no degrau. Especificamente para escadas em caracol, importa que o seu raio interno (excluindo espessura de corrimão e guarda-corpo) seja de, no mínimo, 70 centímetros para usos eventuais, e de 80 centímetros para usos mais frequentes.

A altura do degrau vai depender do pé-direito que a escada precisa alcançar, mas os degraus, em todas as escadas, não devem ter mais do que 17 centímetros de altura, e o tamanho do espaço da pisada, entre 28 e 32 centímetros. Esta margem possibilita subidas e descidas com proporção e conforto. O vão pode ficar ao seu critério — podendo ser circular ou quadrado. Lembre-se de deixar um espaço livre para deslizar as mãos pelo corrimão.

Se está a pensar em instalar uma escada em caracol, seja para aceder aos pisos superiores, a uma açoteia ou ao sótão, é importante pedir conselho a um profissional para verificar se as dimensões são adequadas para receber esse tipo de escada e também para que a escada fique em harmonia com o ambiente.

Apesar de ocupar menos espaço e de poder ser esteticamente mais atraente, a escolha de escada em caracol exige que o projeto da escada seja muito bem calculado para permitir uma circulação confortável. De contrário, dificultará a passagem principalmente de idosos e crianças. A distância entre degraus e o vão devem ser tidas em conta.

O deslocamento de móveis entre um pavimento e outro pode ficar limitado quando o acesso é feito por uma escada em caracol. Por isso, nesse caso deve ser dada preferência a móveis que possam ser desmontados e montados depois.

A escada caracol ou em espiral reúne, pois, o benefício da economia de espaço, ao mesmo tempo que se assume como um elemento escultural de destaque no ambiente, auxiliando a deixá-lo ainda mais belo, e apresenta ainda a vantagem da facilidade e rapidez de execução, podendo ser encontrado com facilidade no formato pré-moldado ou inteiramente pronto em estrutura metálica.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...