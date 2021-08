Entroncamento oferece apoio à esterilização de animais de companhia

O Município do Entroncamento vai disponibilizar este ano de 2021, um total de 15.000 euros, destinados ao reembolso financeiro da esterilização de cães e gatos, no âmbito da política de bem-estar animal e controlo da população animal errante.

O programa será operacionalizado com o apoio do Canil Intermunicipal de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Alcanena (entidade gestora de CRO intermunicipal) e com a colaboração direta do Serviço de Veterinária do Município do Entroncamento.

O programa aplica-se a cães e gatos cujos tutores residam no concelho de Entroncamento, até um máximo de quatro animais (três no caso dos cães) por agregado familiar.

A esterilização terá de ser efetuada num Centro de Atendimento Médico-Veterinário no concelho do Entroncamento e a despesa com o procedimento cirúrgico, para reembolso do valor do apoio, deverá ser submetida entre 23 de agosto e 30 de novembro de 2021.

Os valores do apoio à esterilização dos animais de companhia são:

– 55€ para esterilização de cadelas;

– 30€ para esterilização de cães;

– 35€ para esterilização de gatas;

– 15€ para esterilização de gatos.

Os valores de apoio são duplicados para munícipes que sejam titulares do “Cartão Entroncamento Solidário” e do “Cartão Municipal do Idoso – B”.

Os interessados deverão contactar o Serviço Municipal de Veterinária no período de atendimento dos serviços municipais, através do número 249 720 408, ou para os endereços veterinario@cm-entroncamento.pt /uaev@cm-entroncamento.pt.

