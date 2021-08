Fastos de Santarém – Estátuas eleitorais ao vivo

Nesta Blue Bayou onde me exilei de melgas e outras pestes que nos vêm atacando, recebi singular pedido dum seguidor do MAIS RIBATEJO. Diz ele que tenho muito jeito para encenar vampiros ambientais (acho que ele não disse ambientais), e que era pena não escrever um guião para um filme sobre a meia centena conhecida deles, cujos vão sugando por cá Bancos, Clubes, Câmaras, Natureza etc. sobretudo o erário público, isto com a simpatia de todos os partidos parlamentares – à excepção do Chega, ó dor! – que recusaram votar o enriquecimento ilícito com desculpas de mau pagador e um medo inexplicável.

Acrescenta que assistiu há pouco em Santarém a um espectáculo de Estátuas Vivas de cuja movimentada acção gostou muito. Que é pena eu não apreciar esta interessante Arte da qual está a pensar tornar-se empresário, tendo feito já um pedido de subsídio à União Europeia que a apoia, por ser a que melhor representa os seus deputados, membros, ideias etc., terminando por me dizer que contava apresentar o primeiro espectáculo em Santarém da Viver em Vale de Estacas, a empresa privada que irá criar, cidade onde a Câmara local tem incentivado bastante esta actividade do gosto da senhora vereadora dos dez pelouros, e se eu, grande conhecedor da história nacional (independente, sublinhou), dentre o Sacapeito e o Alto do Bexiga – pagando ele o que fosse preciso -, o ajudava a escolher as estátuas mais adequadas ao referido espectáculo.

Agradeci-lhe o elogio dos meus conhecimentos históricos do Alto do Bexiga, que só se igualam aos que também possuo do círculo bicudo, mas recusei a vantajosa proposta dizendo-lhe que andava a escrever um guião para deitar abaixo os apocalípticos alarmistas do Efeito de Estufa que estão contra a subida das águas dos oceanos, o qual efeito possibilitará em breve aos ribatejanos terem uma enorme e vantajosa praia nos campos da Golegã, maior que a da Galé ou dos Tomates.

Todavia, maravilhado da beleza deste local onde estou, recordei as gentes mártires do Alviela, Zona Histórica, Póvoa da Isenta, Póvoa das Mós, Vaqueiros, S. Vicente do Paul, Alcanede, Achete, Vale Torno, Arneiro das Milhariças, e tantas outras no concelho da capital ribatejana, obrigadas à vida estática onde jazem; ambiente degradado; ao faz que anda mas não anda; à falta duma cultura integrada; à passividade ou chico-espertismo etc. e escrevi, para desenfado dos milhares de leitores do MAIS RIBATEJO e anexos, já inquietos com o fim das férias e quarta vaga dos comentadores desportivos, o que segue sobre quais seriam as estátuas eleitorais mais representativas da imobilidade em que se encontram:

1ª Estátua – O PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE SANTARÉM: Um velho de aspecto venerando, grandes barbas, bordão, vestes andrajosas cheias da pátina do tempo etc. de acordo com o figurino do Romeiro (Quem és tu?), de Garrett. Na mão, uma extensa lista com alguns itens do dito Plano, cuja primeira revisão ocorreu em 2002 e a última em 2020, com dois minutos para consulta pública (interrompidos a meio por quebra súbita de energia), e a promessa do despacho em breve – 2040 quanto muito – pela Câmara. Na lista, conseguem-se ler vários artigos desse Plano que pelo teor parecem ser sempre o mesmo, embora não sejam. Assim:«Identificação dos Recursos Naturais». «Recursos e Valores Naturais» (in alínea A, diferentes parâmetros de análise embora muito parecidos, ou demasiado idênticos). «Áreas perigosas e Áreas de risco» ( in alínea B, cujas não são iguais já que um risco nem sempre representa um perigo, como provaram Joe Berardo, Filipe Vieira etc., com os pedidos de empréstimo à CGD e outros). «Estruturas Ecológicas» (alínea E, matéria que nada tem a ver com as anteriores. Pode-se poluir uma estrutura ecológica, rio, povoações próximas duma suinicultura saturada etc. sem naturalmente isso prejudicar os recursos do poluidor nem ser perigoso para quem vive longe). «Património paisagístico» (alínea F, completamente à margem do já citado antes. Parecendo redundante serve para justificar as décadas de redacção deste Plano, a cargo, ao que parece, duma empresa da Califórnia especializada na enorme diversidade ecológica de Dead Valley, e chover no molhado, apesar da secura daquele lugar, o que é notável).

2ª Estátua – O MOUCHÃO-PARQUE DO ALVIELA: Representado por um infeliz poeta que pega ao colo a sua amada, morta pelos cheiros pestilentos do rio outrora limpo e transparente. Ao lado, um cartaz em que se lê: Lá, onde em alta pena / Jaz morta a minha praia/ Das raspas dos coiros d´Alcanena/ E cheiros dos porcos da Anaia. É melhor explicar isto em detalhe. Os jornais e o MAIS RIBATEJO noticiaram há pouco que a Câmara de Santarém ia gastar perto de um milhão de euros na optimização das margens do Alviela nesta área e limítrofes. Este Mouchão, cantado há trezentos anos por um dos maiores poetas portugueses de sempre (não é a Adília Lopes), a quem os antigos chamavam a praia do Alviela e os turistas, há um século, acorriam de todo o país para verem as românticas Quedas d´Água dele, que entretanto os tecnocratas incultos destruíram, é o mesmo para o qual a Câmara de Santarém havia destinado, segundo os jornais, uma Casa de Madeira. Entretanto o Ti Zeferino, velho pescador do rio que conhece os fundões do Alviela à légua, do Vale Torno p´ra cima e p´ra baixo, quando soube disto, escreveu uma carta ao MAIS RIBATEJO a gabar muito aquela ideia da Casa de Madeira que serviria para acolher os drogados que são quem agora mais visita aquele local abandonado, os quais no fim deitariam fogo àquilo tudo e lá ia mais um montão de dinheiro dos contribuintes por água abaixo. A Câmara leu isto e deve ter dado razão ao Ti Zeferino. Por isso agora, para pensar melhor este assunto, resolveram atribuir (a quem?) cerca de 20.000 euros para, e cito dos jornais «a primeira fase da elaboração do projecto de valorização do Mouchão, estudo prévio» (tudo em ão e apenas prévio). Até parece que antes, para a Casa, não tinham feito estudo nenhum. O Ti Zeferino achou muita piada a isto e disse logo que lhe deviam pagar a ele, sem ser por fases, o aviso que fez relativo ao primeiro disparate. Que até ele fazia este segundo plano, que vai custar só para a primeira fase 18.400 euros aos contribuintes, de forma gratuita, em meia hora, num papelote de embrulhar as castanhas. E que aquilo não era nada arranjar os mouchões…era o euromilhões. O mais certo, caros leitores, é que no fim os tecnocratas de que Ricardo Gonçalves se rodeou ou outros, ele que teve a coragem de afrontar o medíocre e árido Moita Flores, façam naquele local, desprezando a alma histórica antiga, poética e social dele, novos mamarrachos similares àquela ponte corcunda dos jardins chineses que lá está como viola num enterro, e às actuais Quedas d´Água, cimentadas em ameias, que parecem rir-se disto tudo, e da gente inculta que as fez ou permitiu que fizessem, desonrando a memória de tantas gerações que ali viveram, bom senso e bom gosto.

3ª Estátua – O COMERCIANTE PEDINTE: Um comerciante, sentado a pedir esmola, na fatídica zona histórica de Santarém, a qual não tem, nem há tecnocratas capazes para o fazer, nem candidatos à Câmara, novos ou antigos, que o apresentem (ou proponham para esta área), um plano integrado, multicultural, respeitador a um tempo daquele espaço histórico de vários povos, religiões e culturas, mas aberto em simultâneo à modernidade, como existem exemplos e soluções noutros países mais cultos, por isso que irá jazer largo tempo naquele torpor, que nem gótico pode ou chega a ser, ou será transformado a prazo num bairro de indigentes ou traficantes, mesmo de colarinho branco e mansões com janelas à la fenêtre, que são os piores. Perto da estátua deste pobre comerciante, cravo murcho ao peito, lembrando a esperança que um dia daqui floriu sobre este engraçado país, uns versos: Ó ruas da zona histórica/ Sem um cliente ou turista/ Se aqui passardes algum dia/ Dai uma esmola ao lojista.» Obs- Quem quiser dar qualquer coisinha para o estudo prévio, primeira fase, de meia bifana, ou uns carapauzinhos fritos dum dia prò outro, para este desgraçado comerciante, pode fazê-lo in situ respeitando o prazo (dos carapaus, é claro).

Mário Rui Silvestre

