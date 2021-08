Sextas de cinema regressam ao Centro Cultural do Cartaxo

Em setembro, o cinema está de volta ao Centro Cultural. São quatro as propostas cinematográficas para preencher as suas noites de sexta-feira – da comédia ao drama, são quatro grandes filmes que não pode perder. A tela ilumina-se sempre às 21h30.

O filme de Oki

3 setembro

O FILME DE OKI

De Hong Sang

Comédia dramática | 81 min. | 2010 | M/12

Composto em quatro partes, o filme mostra diferentes momentos na vida e diferentes perspetivas de três personagens, que formam um triângulo amoroso: Song, um realizador veterano, agora professor, Jingu, um realizador mais novo e Oki, uma atraente estudante de cinema.

Festival de Roterdão 2011 – Return of the Tiger Award

Festival de Veneza 2010 – Orizzonti

A Mulher que Fugiu

10 setembro

A MULHER QUE FUGIU

De Hong Sang-Sooe

Drama | 77 min. | 2020 | M/12

Casada há cinco anos, a jovem Gam-hee nunca esteve longe do marido um dia que fosse. Agora que ele se ausentou numa viagem de negócios para fora de Seul, ela aproveita a ocasião para visitar três grandes amigas que há muito não vê. Cada encontro, assim como a conversa que tem com cada uma das raparigas, vai ter um forte impacto em como Gam-hee vê o seu relacionamento. Isso vai fazê-la reavaliar as escolhas feitas até aqui.

Festival de Berlim 2020 – Urso de Prata Melhor Realizador

17 setembro

A FELICIDADE DAS PEQUENAS COISAS

De Daniele Luchettie

Comédia | 94 min. | 2019 | M/12

Paolo anda todos os dias de scooter. Uma manhã, atravessa um cruzamento com o sinal vermelho e é atingido por um camião e morre. Mas e, se por causa de um erro de cálculo do Paraíso, ele ainda tivesse uma hora e meia de vida? Uma hora e meia para aquilo que conta realmente, para estar com as pessoas que ama, os filhos, os amigos e apreciar as pequenas coisas da vida. Mas será que se consegue enfiar a felicidade numa hora e meia?

Um projeto Made in Italy com o apoio do Ministero per i Beni e le Attività Culturali – MiBAC, com a colaboração do Istituto Luce Cinecittà

24 setembro

MISS MARX

De Susanna Nicchiarelli

Biografia | 107 min. | 2020 | M/12

Brilhante, inteligente, apaixonada e livre, Eleanor é a filha mais nova de Karl Marx. Uma das primeiras mulheres a abordar os temas do feminismo e socialismo, participa na luta dos trabalhadores, pelos direitos das mulheres e pela abolição do trabalho infantil. Em 1883, conhece Edward Aveling e sua vida é destruída por uma apaixonada, mas trágica história de amor.

Festival de Veneza

Festival de San Sebastián

Bilhetes | 3 Euros

Horário da bilheteira

[4.ª e 5.ª das 15h00 às 20h00, 6.ª e sábado das 15h00 às 22h00. Em caso de eventos agendados ao domingo, a bilheteira funciona das 15h00 às 19h00.]

Localização e contactos

Centro Cultural Município do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

Tel. 243 701 600

ccultural@cm-cartaxo.pt

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança de acordo com o seu Plano de Contingência. Consulte-o no site da Câmara Municipal do Cartaxo

https://bit.ly/309gOJR

