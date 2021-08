Banda ribatejana Vulture of Portugal tem novo vídeoclip (com vídeo)

A banda de rock ribatejana, Vulture of Portugal, tem um novo videoclipe. Como já vem sendo hábito, a banda grava os seus vídeos em espaços ribatejanos outrora muito conhecidos na região e hoje abandonados ou sub-aproveitados. Realizado por André Silva, o vídeoclip de All So Dark não é excepção, foi filmado na Quinta da Santarena, uma quinta abandonada do séc XIX e conta com a participação especial do coreógrafo e bailarino scalabitano, Nuno Labau.

“O Labau é um artista de uma irreverência, dedicação e talento inquestionável, e é um privilégio enorme termos filmado com ele. Gravar em sítios como este, dar-lhes uma vida nova, poder de alguma forma eternizar o momento em forma de arte e começar a ver localmente que cada vez mais artistas o fazem, é muito fixe”, afirma o grupo.

Com mistura e masterização de Suse Ribeiro, “All So Dark” é uma música pesada, densa e direta, sobre o grau de contágio da “escuridão”. O que nos leva a pensar na quantidade de informação com que somos bombardeados, e no modo como passamos a mensagem, refere a banda.

O single “All So Dark” está disponível em todas as plataformas de streaming.

Para ver o vídeo clique na imagem abaixo.

